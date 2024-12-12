Автопункты пропуска на границе с Китаем не будут работать 16-17 декабря
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В этой связи КГД рекомендует перевозчикам заранее корректировать маршрут, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на КГД
«В ближайшее время в связи с празднованием Дня независимости Республики Казахстан с 16 по 17 декабря пропуск лиц, транспортных средств и грузов в автомобильных пунктах пропуска на казахстанско-китайской границе осуществляться не будет.
Железнодорожные пункты пропуска на казахстанско-китайской границе продолжат функционировать в штатном режиме», – говорится в пресс-релизе.
В этой связи Комитет рекомендует перевозчикам заранее корректировать маршрут.