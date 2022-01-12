АвтоЦОНы Казахстана возобновляют свою работу

Министерство цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК сообщило, что сегодня, 12 января, в Казахстане, за исключением трех регионов, заработают спецЦОНы для предоставления госуслуг автовладельцам, передает Kazpravda.kz.
График работы – с 9 до 18 часов (понедельник – пятница).
"Автоуслуги остаются одними из самых востребованных госуслуг. Сейчас работа спецЦОНов возобновляется, и мы ожидаем наплыв клиентов. Поэтому просим отнестись с пониманием к данной ситуации. Также напомню, что переоформить автомобиль можно через банковские приложения Kaspi и Halyk Homebank. Рекомендую воспользоваться этими сервисами, чтобы не создавать большой ажиотаж в автоЦОНах", – сказал председатель правления Госкорпорации "Правительство для граждан" Адил Кожихов.
Вход в здание спецЦОНов осуществляется по приложению Ashyq. В связи с эпидемиологической ситуацией клиенты должны соблюдать нормы санитарной безопасности – держать социальную дистанцию и носить маски, напомнили в МЦРИАП.
"Пока закрыты спецЦОНы Алматы, Алматинской и Жамбылской областей. О возобновлении работы в данных регионах будет сообщено дополнительно", - добавили в пресс-службе.
График работы – с 9 до 18 часов (понедельник – пятница).
"Автоуслуги остаются одними из самых востребованных госуслуг. Сейчас работа спецЦОНов возобновляется, и мы ожидаем наплыв клиентов. Поэтому просим отнестись с пониманием к данной ситуации. Также напомню, что переоформить автомобиль можно через банковские приложения Kaspi и Halyk Homebank. Рекомендую воспользоваться этими сервисами, чтобы не создавать большой ажиотаж в автоЦОНах", – сказал председатель правления Госкорпорации "Правительство для граждан" Адил Кожихов.
Вход в здание спецЦОНов осуществляется по приложению Ashyq. В связи с эпидемиологической ситуацией клиенты должны соблюдать нормы санитарной безопасности – держать социальную дистанцию и носить маски, напомнили в МЦРИАП.
"Пока закрыты спецЦОНы Алматы, Алматинской и Жамбылской областей. О возобновлении работы в данных регионах будет сообщено дополнительно", - добавили в пресс-службе.