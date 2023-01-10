Автовоз из Кыргызстана 6 суток не могли вытащить из кювета на трассе Самара – Шымкент

Транспорт , Происшествия
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Полицейские Актюбинской области помогли жителю Кыргызстана вызволить его автовоз из кювета. Спустя 6 суток дальнобойщик смог продолжить свой путь, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на аккаунт в Instagram Департамента полиции региона.

Скриншот с видео instagram.com/policeaktobe

3 января гражданин Кыргызстана на автовозе Volvo на 797 километре трассы Самара – Шымкент, не справившись с управлением, съехал в кювет.

«Вытащить грузовик, груженный автомобилями, не представлялось возможным, но полицейские приезжали и справлялись о состоянии здоровья водителя и наличии у него питания и воды.

9 января полицейские и работники КазАвтоЖола отбуксировали грузовую автомашину на дорогу с помощью тяжелой спецтехники», – рассказали в пресс-службе ДП Актюбинской области.

Кыргызстанец поблагодарил стражей порядка и дорожников за помощь и продолжил путь.

 

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