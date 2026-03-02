Аятолла Арафи назначен временным верховным лидером Ирана

67-летний Арафи считается влиятельным шиитским религиозным деятелем и был доверенным лицом погибшего накануне аятоллы Али Хаменеи

Фото: irna.ir

Аятолла Алиреза Арафи вошел в руководящий совет Ирана, временно управляющий страной до выборов нового верховного лидера Исламской Республики. Об этом объявил официальный представитель Совета по определению политической целесообразности Ирана Мохсен Дехнави в воскресенье, 1 марта, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Dw.com

"В соответствии со статьей 111 конституции, которая гласит, что один из юристов Совета стражей конституции должен присутствовать во временном руководящем совете, Совет по определению политической целесообразности избрал аятоллу Алирезу Арафи членом этого совета, чтобы управление страной могло продолжаться без перерыва, а Совет экспертов мог как можно скорее избрать постоянного лидера", - написал он в X.

67-летний Арафи считается влиятельным шиитским религиозным деятелем и был доверенным лицом погибшего накануне аятоллы Али Хаменеи. Арафи входит в Совет стражей конституции, а также в Совет экспертов, который избирает верховного лидера Ирана.

Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи погиб в Тегеране 28 февраля в результате совместной воздушной операции США и Израиля. В связи с его смертью власти Ирана объявили 40-дневный общенациональный траур и предоставили жителям страны семь выходных дней. Хаменеи возглавлял Исламскую Республику более трех десятилетий.

В тот же день Иран лишился и других представителей высшего руководства, включая командующего Корпусом стражей исламской революции Мохаммада Пакпура и советника Хаменеи по безопасности Али Шамхани.

Иранские государственные СМИ сообщили, что до выбора нового верховного лидера страной будет временно управлять совет в составе трех человек. Помимо Алирезы Арафи, в этот орган войдут президент Ирана Масуд Пезешкиан и глава судебной власти Голям Хосейн Мохсени-Эджеи.

Реза Пехлеви, сын последнего шаха Ирана и один из наиболее видных деятелей иранской оппозиции в эмиграции, вновь заявил о своих претензиях на роль лидера страны. В статье, обнародованной в газете The Washington Post 1 марта, он написал: "Многие иранцы, нередко рискуя жизнью под пулями, призывали меня возглавить этот переход. Я преклоняюсь перед их мужеством и ответил на их призыв".

По его словам, путь вперед будет прозрачным: новая конституция, принятая на референдуме, после чего - свободные выборы под международным наблюдением. "Когда иранцы проголосуют, переходное правительство будет распущено", - написал он. Пехлеви подчеркнул, что Иран не повторит "ошибок", последовавших за войной в Ираке. "Не будет роспуска институтов, не будет вакуума власти, не будет хаоса", - пообещал он.

 

