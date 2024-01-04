Айдар Сайтбеков стал заместителем министра внутренних дел РК

Распоряжением главы государства Сайтбеков Айдар Муталикович назначен заместителем министра внутренних дел Республики Казахстан, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу президента РК.

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Начальник Алматинской академии МВД Республики Казахстан имени М. Есбулатова, полковник полиции. Доктор политических наук, кандидат юридических наук, ассоциированный профессор (доцент).

Почетный работник Министерства внутренних дел и Министерства образования и науки Республики Казахстан, почетный юрист Республики Казахстан, стипендиат международной программы «Болашақ».

Родился в 1978 году. Образование высшее, в 1999 году окончил Академию МВД Республики Казахстан.

1999-2001 годы – следователь УВД Алматинской области.

2001-2005 годы – занимал должности оперативного состава УВД Алматинской области.

2005-2008 годы – заместитель начальника УВД Енбекшиказахского района ДВД Алматинской области.

2008-2009 годы – магистрант Карагандинского юридического института МВД Республики Казахстан им. Б. Бейсенова.

2009-2013 годы – работал на различных руководящих должностях Академии МВД Республики Казахстан.

С января 2013 года – заместитель начальника Карагандинской академии МВД Республики Казахстан им. Б. Бейсенова по кадровой работе.

В декабре 2018 года назначен на должность начальника Актюбинского юридического института МВД Республики Казахстан.

С июля 2019 года – начальник Департамента кадровой политики Министерства внутренних дел Республики Казахстан.

С января 2021 года – начальник Алматинской академии МВД Республики Казахстан имени М. Есбулатова.