Айдар Сайтбеков стал заместителем министра внутренних дел РК

Распоряжением главы государства Сайтбеков Айдар Муталикович назначен заместителем министра внутренних дел Республики Казахстан, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу президента РК.
Начальник Алматинской академии МВД Республики Казахстан имени М. Есбулатова, полковник полиции. Доктор политических наук, кандидат юридических наук, ассоциированный профессор (доцент).
Почетный работник Министерства внутренних дел и Министерства образования и науки Республики Казахстан, почетный юрист Республики Казахстан, стипендиат международной программы «Болашақ».
Родился в 1978 году. Образование высшее, в 1999 году окончил Академию МВД Республики Казахстан.
1999-2001 годы – следователь УВД Алматинской области.
2001-2005 годы – занимал должности оперативного состава УВД Алматинской области.
2005-2008 годы – заместитель начальника УВД Енбекшиказахского района ДВД Алматинской области.
2008-2009 годы – магистрант Карагандинского юридического института МВД Республики Казахстан им. Б. Бейсенова.
2009-2013 годы – работал на различных руководящих должностях Академии МВД Республики Казахстан.
С января 2013 года – заместитель начальника Карагандинской академии МВД Республики Казахстан им. Б. Бейсенова по кадровой работе.
В декабре 2018 года назначен на должность начальника Актюбинского юридического института МВД Республики Казахстан.
С июля 2019 года – начальник Департамента кадровой политики Министерства внутренних дел Республики Казахстан.
С января 2021 года – начальник Алматинской академии МВД Республики Казахстан имени М. Есбулатова.