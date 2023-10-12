Азат Султанов назначен вице-министром сельского хозяйства

Постановлением правительства Республики Казахстан Султанов Азат Сиражиддинович назначен на должность вице-министра сельского хозяйства, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу правительства РК

Фото: primeminister.kz

Азат Султанов родился в 1984 году в городе Алматы.

Окончил Казахскую государственную юридическую академию, Казахский гуманитарно-юридический университет, Казахский национальный аграрный исследовательский университет.

Трудовую деятельность начал в 2006 году юристом в частной компании.

В 2007-2010 годы – ведущий специалист, эксперт юридического управления комитета государственного имущества и приватизации министерства финансов РК.

В 2010 году был главным экспертом управления инновационной политики и высшего образования в АПК МСХ РК.

В 2010-2012 годы – помощник министра сельского хозяйства РК.

С 2012 по 2014 год – заместитель директора департамента кадрового и административного обеспечения МСХ РК.

В 2014-2015 годы – заместитель директора, директор департамента инвестиционной политики и финансовых инструментов МСХ РК.

В 2015-2016 годы – директор департамента международного сотрудничества и экономической интеграции МСХ РК.

В 2016-2017 годы – заместитель директора департамента пищевой безопасности МСХ РК.

В 2017-2018 годы – директор департамента научно-технологической и технической политики МСХ РК.

В 2018-2021 годы – директор департамента производства и переработки растениеводческой продукции МСХ РК.

С 2021 по 2023 год занимал должность директора департамента земледелия МСХ РК.