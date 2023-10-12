Азат Султанов назначен вице-министром сельского хозяйства

Правительство
105
Хасенова Багдат
выпускающий редактор

Постановлением правительства Республики Казахстан Султанов Азат Сиражиддинович назначен на должность вице-министра сельского хозяйства, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу правительства РК

Фото: primeminister.kz

Азат Султанов родился в 1984 году в городе Алматы.

Окончил Казахскую государственную юридическую академию, Казахский гуманитарно-юридический университет, Казахский национальный аграрный исследовательский университет.

Трудовую деятельность начал в 2006 году юристом в частной компании.

В 2007-2010 годы – ведущий специалист, эксперт юридического управления комитета государственного имущества и приватизации министерства финансов РК.

В 2010 году был главным экспертом управления инновационной политики и высшего образования в АПК МСХ РК.

В 2010-2012 годы – помощник министра сельского хозяйства РК.

С 2012 по 2014 год – заместитель директора департамента кадрового и административного обеспечения МСХ РК.

В 2014-2015 годы – заместитель директора, директор департамента инвестиционной политики и финансовых инструментов МСХ РК.

В 2015-2016 годы – директор департамента международного сотрудничества и экономической интеграции МСХ РК.

В 2016-2017 годы – заместитель директора департамента пищевой безопасности МСХ РК.

В 2017-2018 годы – директор департамента научно-технологической и технической политики МСХ РК.

В 2018-2021 годы – директор департамента производства и переработки растениеводческой продукции МСХ РК.

С 2021 по 2023 год занимал должность директора департамента земледелия МСХ РК.

#политика #назначение #Правительство #вице-министр #кадры #Минсельхоз

Популярное

Все
Сокровище предков
Победы в Турции и Японии
Из этого растения сшили первые джинсы
Тайна старого колодца
Вернуть читателя
Единство и труд – верный маршрут
Детективы вне закона
Маленькие костанайцы стали чаще болеть туберкулезом
В Восточном Казахстане намерены вывести «из тени» таксистов-нелегалов
Почему бережливость не в тренде
Вот такая волокита
Пять элементов IT-экосистемы
Дело темное
Потенциал духовной дипломатии
Интересы населения превыше всего
Всегда на страже, всегда в седле
Решение – в руках населения
Не только корм
С заботой о нуждающихся
Попасть в «Яблочко»
Школы с государственным языком обучения обретают все большую популярность
Фильм "Міржақып. Оян, қазақ!" вернули в прокат
Команда Казахстана по художественной гимнастике завоевала серебро на Азиаде
Таксист перевез иностранца на 150 метров в Астане
Не поделившие попугая экс-супруги оказались в суде в Алматы
Полицейский оказался в больнице после вызова о конфликте в кафе Павлодара
Почти 30 тайников с наркотиками насчитали в доме в Талдыкоргане
Ни дня без камеры
Елена Рыбакина одолела первую ракетку мира
Жамиля Бакбергенова принесла Казахстану серебро Азиатских игр
Кредитные мошенницы обманули казахстанцев на 40 млн тенге
Новые оптово-распределительный и гематологический центры появятся в Усть-Каменогорске
Рука 3-летнего ребенка застряла в эскалаторе ТРЦ Караганды. Малыш – в тяжелом состоянии (ВИДЕО)
Аида Балаева высказалась по поводу ношения хиджабов
Токаев: «Казахстанско-российские отношения развиваются по восходящей»
Месси планирует завершить карьеру в Аргентине
Смаилов: Добыча лития для электромобилей актуальна в условиях роста производства электромобилей
ХАМАС атаковал Израиль
Жители Уральска возмущены дороговизне на фермерских ярмарках
Sichuan Airlines запустит грузовые авиарейсы через Казахстан в Европу
Фильм "Міржақып. Оян, қазақ!" вышел в прокат
Мать и двоих детей нашли убитыми в сгоревшем доме в Алматинской области
Хасангалиев бы гордился «соловьем» Никитой
Семь важных шагов развития здравоохранения страны
Когда волк не помощник
Путинцева вышла в финал турнира WTA в Осаке
Как мы будем пользоваться цифровым тенге
Казахстанские бизнесмены перенимают опыт Кремниевой долины
Установлен рекорд по самому длительному трудовому стажу в Казахстане
Военные Карабаха сдают вооружения и технику
В Усть-Каменогорске начинается отопительный сезон
Режим ЧС в селе Абайской области: сибирская язва у пациента не подтвердилась
Объявлены победители национальной премии URKER-2023
Водитель-нарушитель ударил ножом полицейского в Жамбылской области
Назначен начальник департамента по ЧС Северо-Казахстанской области
Гауез Нурмухамбетов назначен акимом Северо-Казахстанской области
Все для счастливых пенсионеров
Красным вином затопило улицы после взрыва на заводе в Португалии
Имам грозный: прокуратура изучает инцидент с избиением ребенка в мечети
Три офицера Нацгвардии РК получили ранения на учениях в Жамбылской области

Читайте также

Рекламу букмекерских контор могут запретить в Казахстане
Проект трехлетнего бюджета рассмотрели в правительстве
"Выход найдем, если ситуация с непогодой повторится" – Жума…
12 тысяч новых рабочих мест создадут за счет реализации инв…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]