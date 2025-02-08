Азербайджанский бизнесмен подарил квартиры семьям погибших в авиакатастрофе в Актау казахстанцев

Фото: посольство РК в Азербайджане

Накануне в Актау состоялся поминальный ас в память о погибших в авиакатастрофе самолета Азербайджанских авиалиний, произошедшей 25 декабря 2024 года. Мероприятие организовали Посольство Казахстана в Азербайджане, Посольство Азербайджана в Казахстане и Акимат Мангистауской области.

В мероприятии приняли участие Аким Мангистауской области Нурдаулет Килыбай, Посол Казахстана в Азербайджане Алим Байель, Посол Азербайджана в Казахстане Агалар Атамогланов, Генеральный консул Азербайджана в Актау Айхан Сулейманлы, члены семей погибших казахстанцев, представители азербайджанской диаспоры, представители учреждений, участвовавших в спасательных работах, жители города Актау. В начале мероприятия были прочитаны аяты из Священного Корана.

Аким Мангистауской области Нурдаулет Килыбай выразил соболезнования близким погибших и отметил, что по поручению Президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева была создана Правительственная комиссия по устранению последствий авиакатастрофы и установлению ее причин, оказанию помощи пострадавшим. Компетентные органы Казахстана, в том числе и Акимат Мангистауской области, приняли все необходимые меры в дни трагедии. Н. Килыбай еще раз поблагодарил спасателей, медиков и всех неравнодушных казахстанцев.

Посол Казахстана в Азербайджане Алим Байель подчеркнул, что сегодня отношения между Казахстаном и Азербайджаном приобрели поистине союзнический характер. Он отметил, что, расположившись на восточном и западном берегах Каспийского моря, Казахстан и Азербайджан являются важными игроками тюркского мира, а также ключевыми звеньями евразийской транспортно-логистической архитектуры.

А. Байель напомнил слова Президента Азербайджана Ильхама Алиева о том, что дружба и братство между нашими странами после трагедии стали еще крепче. В этом контексте он отметил, что казахстанская сторона с благодарностью восприняла предложение азербайджанского бизнесмена Амиля Юсифова оказать помощь семьям погибших в авиакатастрофе. В свою очередь азербайджанский предприниматель подчеркнул, что успешно занимается бизнесом в Казахстане и считает своим долгом оказать поддержку братскому народу.

В ходе мероприятия Амиль Юсифов вручил близким погибших казахстанцев ключи от пяти двухкомнатных квартир в новом жилом комплексе г. Алматы. Квартиры оснащены мебелью и бытовой техникой. Кроме того, меценат также подарил три новых автомобиля Департаменту по чрезвычайным ситуациям Мангистауской области, больнице и станции скорой и неотложной медицинской помощи г. Актау.

Близкие погибших и сотрудники учреждений, участвовавших в оказании помощи пострадавшим, поблагодарили азербайджанского предпринимателя. Аким области Н. Килыбай также выразил благодарность от имени общественности Мангистауской области и подчеркнул, что мероприятие стало еще одним образцом казахско-азербайджанской дружбы.