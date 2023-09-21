Азиатские игры-2023: флаг Казахстана торжественно подняли в Ханчжоу

Спорт
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Кунапия Гульмира
корреспондент
Хасенова Багдат
выпускающий редактор

В преддверии Азиатских игр в китайском городе Ханчжоу прошло торжественное поднятие флага Казахстана, приуроченное к прибытию сборной РК в КНР для участия в соревнованиях, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Минтуризма и спорта.

Фото: olimpic.kz /©Sabirov Sali

Официальная церемония открытия Летних Азиатских игр состоится 23 сентября.

Национальная сборная Казахстана представлена 524 спортсменами. Они выступят в 30 видах спорта из 40 заявленных. Отечественные атлеты поборются за награды в 44 дисциплинах, где будут разыграны 305 комплектов медалей. В общей сложности на Азиаде будет разыгран 481 комплект медалей в 61 дисциплине.
 
«Большой спортивный праздник начнется уже совсем скоро. Наши спортсмены и тренеры долго и упорно к нему готовились. Разумеется, наша команда прибыла в Китай, чтобы показать высокие результаты и оправдать надежды соотечественников. Церемония поднятия флага символизирует начало большого пути. Надеюсь, на этих Азиатских играх мы не раз увидим, как государственный флаг Республики Казахстан поднимается под своды арены под звуки нашего гимна», – заявил министр туризма и спорта РК Ермек Маржикпаев.

Ранее в министерстве рассказали, кто станет знаменосцами сборной РК на Азиатских играх.

В пресс-службе напомнили о золотых медалях Казахстана на Азиатских играх последних 7 лет.

Также МТС объявило размеры денежного поощрения казахстанским спортсменам и их тренерам за медали на Азиаде. 

Летние Азиатские игры казахстанцы смогут посмотреть в прямом эфире.

#казахстан #Спорт #церемония #флаг #Азиада #Азиатские игры

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