Золотые медали Казахстана на Азиатских играх последних 7 лет

Спорт
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Кунапия Гульмира
корреспондент

С 23 сентября по 8 октября в Ханчжоу, КНР, пройдут XIX Азиатские игры, в которых примет участие и команда Казахстана. Медали будут разыграны в более 40 видах спорта.

Фото: instagram.com/gggboxing

Казахстанские атлеты выступали на 7 летних Азиатских играх и завоевали на них 155 золотых наград, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на Минтуризма и спорта РК.

По информации министерства, чаще всего казахстанские спортсмены побеждали в гребле на байдарках и каноэ. У гребцов 24 медали высшего достоинства.

На втором месте – легкая атлетика. Спортсмены успели завоевать 23 золотые награды. В частности, четырежды победительницей Азиатских игр становилась олимпийская чемпионка в тройном прыжке Ольга Рыпакова.

16 золотых медалей завоевали казахстанские боксеры. В разные годы чемпионами Азиады становились такие прославленные спортсмены, как Ермахан Ибраимов, Геннадий Головкин, Серик Сапиев, Данияр Елеусинов и Жанибек Алимханулы.

14 наград на счету отечественных стрелков.

12 золотых медалей сборной Казахстана принесли тяжелоатлеты, а отечественные борцы греко-римского стиля побеждали на Азиатских играх 9 раз. Дважды, в 2010 и 2014 годах, на высшую ступень пьедестала поднимался Нурмахан Тыналиев.

Сообщается, что 8 золотых наград выиграли казахстанские велосипедисты. Например, трижды на Азиаде побеждал шоссейный велогонщик Алексей Луценко.

Вместе с тем, по 6 золотых медалей завоевывали представители сразу трех дисциплин. Это каратэ, водное поло и художественная гимнастика. На Играх 2018 года казахстанские гимнастки завоевали 2 комплекта золотых наград. А мужская сборная страны по водному поло – чемпион трех последних Азиад.

Вчера Минтуризма и спорта РК объявило размеры денежного поощрения казахстанским спортсменам и их тренерам за медали на предстоящих летних Азиатских играх.

#золото #победы #медали #Азиада #спортсмены

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