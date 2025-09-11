АЗРК подготовило список предприятий для приватизации

Президент
126

Глава государства принял председателя Агентства по защите и развитию конкуренции Марата Омарова, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду

Фото: t.me/aqorda_resmi

Президент заслушал отчет о проделанной работе по реализации Указа «О мерах по либерализации экономики».

Касым-Жомарту Токаеву было доложено, что в целях сокращения доли государства в экономике при непосредственном участии Национального офиса по приватизации был подготовлен перечень, включающий более 450 предприятий с государственным участием, предлагаемых к передаче в конкурентную среду.

Как сообщил Марат Омаров, в рамках работы по развитию конкуренции на ключевых товарных рынках биржевая деятельность приведена в соответствие с законодательством и современными условиями рыночной торговли. На сегодняшний день фактически функционируют 3 товарные биржи, тогда как на момент передачи Агентству функций государственного контроля в данной сфере их количество составляло 22.

Глава государства также был проинформирован о планах работы ведомства на предстоящий период.

По итогам встречи Президент дал председателю Агентства ряд поручений, касающихся развития конкуренции в ключевых секторах экономики, проводимых ведомством расследований, а также защиты интересов малого и среднего бизнеса.

#президент #АЗРК #приватизация

