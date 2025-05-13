Нелегальную автозаправку выявили в Семее сотрудники Департамента государственных доходов по области Абай. В ходе проверки было изъято из оборота свыше 70 тонн нефтепродуктов, оцениваемых более чем в 19 миллионов тенге, сообщает Kazpravda.kz

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

«По факту осуществления без регистрационной деятельности материалы налоговой проверки направлены в Департамент экономических расследований по области Абай для принятия процессуального решения, с дальнейшим привлечением к установленной законодательством Республики Казахстан ответственности», - сообщили в ДГД по области Абай.

В департаменте подчеркнули, что незарегистрированные объекты торговли нефтепродуктами наносят существенный ущерб экономике региона и страны в целом. Они не только приводят к недопоступлению налогов в бюджет, но и создают недобросовестную конкуренцию для легальных участников рынка, а также могут представлять угрозу для безопасности граждан и окружающей среды, поскольку деятельность таких АЗС зачастую не соответствует установленным нормам и требованиям.

С начала 2025 года сотрудниками налоговых органов по области Абай проведено 66 проверок, направленных на борьбу с незаконным оборотом подакцизной продукции, по результатам изъято из оборота алкогольной продукции - 3 338 литров, контрафактной табачной продукции - 26 459 пачек сигарет, нефтепродуктов – 1111, 285 тонн. Сумма наложенных штрафов составила 10,6 млн тенге.

Кроме этого, конфисковано 19,8 тонн нефтепродуктов по решению суда. По одному предприятию материалы находятся на рассмотрении в суде.