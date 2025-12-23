B2B между компаниями и ИП: что меняется в налоговых вычетах

Налоги
211
Раушан Бостанова
корреспондент отдела общества

В Казахстане продолжается обновление Налогового кодекса. Один из ключевых вопросов — как будут применяться налоговые вычеты при B2B-операциях, то есть при взаиморасчетах между компаниями и индивидуальными предпринимателями, работающими на специальном налоговом режиме. Эти изменения разъяснили на встрече с журналистами в Назарбаев Университете представители Комитета государственных доходов (КГД) и Национального аналитического центра (НАЦ), передает корреспондент Kazpravda.kz

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

По словам заместителя председателя КГД МФ РК Жаныбека Нуржанова, за последние годы количество B2B-сделок между бизнесом на упрощенке и компаниями на общеустановленном режиме резко выросло.

«Если в 2023 году с компаниями на общеустановленном режиме работали около 256 тысяч индивидуальных предпринимателей и организаций на упрощенной декларации, то сегодня их уже более 410 тысяч. За это же время обороты по таким B2B-операциям выросли почти в два раза — с 5,3 до 10 триллионов тенге», — сообщил он.

Как пояснили в КГД, именно через такие сделки формируются налоговые вычеты у среднего и крупного бизнеса. Поэтому государству важно понимать, есть ли за ними реальная предпринимательская деятельность, а не формальные операции «на бумаге».

«Мы видим, что более 60% ИП и компаний на спецрежиме, которые работают с крупным бизнесом и формируют обороты свыше 6 триллионов тенге, не имеют наемных работников. Каждый четвертый такой предприниматель работает фактически только с одним покупателем на общеустановленном режиме», — отметил Жаныбек Нуржанов.

Также, по данным КГД, выявлены случаи, когда индивидуальные предприниматели на СНР одновременно являются сотрудниками или учредителями тех компаний, которым они выставляют счета. В таких ситуациях налоговые органы оценивают, не подменяются ли трудовые отношения предпринимательской деятельностью.

При этом в Комитете подчеркивают: речь не идет о запрете законных B2B-вычетов или давлении на ИП.

«Мы не ставим задачу ограничить честные вычеты или усложнить жизнь предпринимателям. Наша цель — исключить схемы, когда бизнес формально дробится, а налоговые вычеты создаются без реального содержания хозяйственных операций», — подчеркнул представитель КГД.

Председатель НАЦ Расул Рысмамбетов напомнил, что специальный налоговый режим изначально создавался именно для малого бизнеса и самозанятых ИП, однако со временем его параметры существенно расширились.

«Предельные доходы по спецрежимам выросли в разы. Особенно быстрый рост произошел после 2020 года, когда предприниматели были временно освобождены от налогов и проверок. В результате спецрежимы стали активно использоваться в крупных B2B-цепочках», — отметил он.

Отдельно на встрече обсудили розничный налог при B2B-операциях. По данным КГД, в 2024–2025 годах были выявлены случаи, когда предприниматели применяли пониженные ставки 2–4% при продаже товаров и услуг компаниям на общеустановленном режиме, хотя по таким операциям должна применяться ставка 8%.

«Только за прошлый год мы выявили более четырех тысяч таких случаев. По итогам камерального контроля в бюджет дополнительно взысканы миллиарды тенге. В 2025 году эта работа продолжается», — сообщил Жаныбек Нуржанов.

Эксперты подчеркивают, что изменения в Налоговом кодексе направлены на то, чтобы B2B-операции между компаниями и ИП были прозрачными, а специальные налоговые режимы использовались по назначению — для поддержки реального малого бизнеса, а не для формального снижения налоговой нагрузки.

#Казахстан #налоги #В2В

Популярное

Все
Научиться управлять теплом
Стоит ли лишать свободы за все экономические преступления?
Лист ожидания – шанс на спасение
Набрал штрафов почти на миллион!
Еще 12 лицензий
Не по-детски опасны
Покорили интеллектуальный олимп
Завершено строительство объектов дополнительного образования
«Я казах от земли...»
Турнир высокого уровня
Защита бизнеса – в приоритете
Высокая миссия
Два донора помогли двенадцати казахстанцам
Отличный результат
Наука и бизнес: эффективный тандем
Кристально чист для высокого напряжения
На пути к благополучию
Мастер высокого напряжения: 37 лет верности свету
Путевка в жизнь
Воспитать защитников
Продажу удешевленной говядины через торговые сети масштабируют в Казахстане
Финансовую дисциплину и цифровизацию здравоохранения обсудили в Правительстве
«Барыс» возвращается в зону плей-офф
Американские чиновники отметили День Независимости Казахстана в Хьюстоне
Испанская компания вложит 44 млрд тенге в строительство завода в Кызылординской области
Руками к надежде
Два завода в отрасли автомобилестроения готовятся к запуску в Костанае
Новую электроподстанцию запустили в Астане
В Павлодарской области нотариусы окажут содействие в борьбе с преступностью
Самый большой каток в Казахстане примет туристов
Казахстан в орбите доверия мировых лидеров
Город, который благоухает лавандой
Получи и путешествуй
Преемственность поколений – опора Satbayev University
Сверхвысотная башня Джидды уже достигла отметки в 80 этажей
Переход к однопалатной модели ускорит процесс принятия законов: политолог о парламентской реформе
Формировать гражданскую ответственность
Центр академического превосходства
Мы – вместе!
В Казахстан впервые поставлено авиатопливо мирового стандарта
Накануне Нового года в супермаркетах начнется продажа по низким ценам
Началось строительство сталелитейного завода
Стипендии повысили студентам в Казахстане
В армию со своей гитарой: история талантливого солдата
Какой будет зима в Казахстане, рассказали синоптики
Новые авто вручили гвардейцам в Караганде
Ключевой ориентир – человекоцентричность
Из казармы в кампус
Устроившие погром на остановке нарушители получили по 10 суток ареста в Астане
Сильнейшие бадминтонисты мира соберутся в Астане
Политика здравого смысла
«Райская птица» зацвела в Северном Казахстане
Полицейские с помощью дрона зафиксировали грубое нарушение на трассе в Акмолинской области
Как лечить ОРВИ и грипп у детей: столичный врач обратилась к родителям
В столице в честь Дня Независимости пройдет республиканская ярмарка ремесел
SMS-коды 1414 больше не используются в Казахстане
В ВКО фотоловушки сняли галерею «портретов» обитателей тайги
О погоде в Казахстане на 2-4 декабря сообщили синоптики
Президент Ирана прибыл в Акорду
Новый центр мировой металлургии

Читайте также

Минимизировать налоговые риски
Россия отменила повышенный ИПН для граждан ЕАЭС
Большинство маслихатов снизили налог для МСБ – партия AMANAT
Маулен Ашимбаев рассказал о многочисленных обращениях предп…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]