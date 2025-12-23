В Казахстане продолжается обновление Налогового кодекса. Один из ключевых вопросов — как будут применяться налоговые вычеты при B2B-операциях, то есть при взаиморасчетах между компаниями и индивидуальными предпринимателями, работающими на специальном налоговом режиме. Эти изменения разъяснили на встрече с журналистами в Назарбаев Университете представители Комитета государственных доходов (КГД) и Национального аналитического центра (НАЦ), передает корреспондент Kazpravda.kz

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

По словам заместителя председателя КГД МФ РК Жаныбека Нуржанова, за последние годы количество B2B-сделок между бизнесом на упрощенке и компаниями на общеустановленном режиме резко выросло.

«Если в 2023 году с компаниями на общеустановленном режиме работали около 256 тысяч индивидуальных предпринимателей и организаций на упрощенной декларации, то сегодня их уже более 410 тысяч. За это же время обороты по таким B2B-операциям выросли почти в два раза — с 5,3 до 10 триллионов тенге», — сообщил он.

Как пояснили в КГД, именно через такие сделки формируются налоговые вычеты у среднего и крупного бизнеса. Поэтому государству важно понимать, есть ли за ними реальная предпринимательская деятельность, а не формальные операции «на бумаге».

«Мы видим, что более 60% ИП и компаний на спецрежиме, которые работают с крупным бизнесом и формируют обороты свыше 6 триллионов тенге, не имеют наемных работников. Каждый четвертый такой предприниматель работает фактически только с одним покупателем на общеустановленном режиме», — отметил Жаныбек Нуржанов.

Также, по данным КГД, выявлены случаи, когда индивидуальные предприниматели на СНР одновременно являются сотрудниками или учредителями тех компаний, которым они выставляют счета. В таких ситуациях налоговые органы оценивают, не подменяются ли трудовые отношения предпринимательской деятельностью.

При этом в Комитете подчеркивают: речь не идет о запрете законных B2B-вычетов или давлении на ИП.

«Мы не ставим задачу ограничить честные вычеты или усложнить жизнь предпринимателям. Наша цель — исключить схемы, когда бизнес формально дробится, а налоговые вычеты создаются без реального содержания хозяйственных операций», — подчеркнул представитель КГД.

Председатель НАЦ Расул Рысмамбетов напомнил, что специальный налоговый режим изначально создавался именно для малого бизнеса и самозанятых ИП, однако со временем его параметры существенно расширились.

«Предельные доходы по спецрежимам выросли в разы. Особенно быстрый рост произошел после 2020 года, когда предприниматели были временно освобождены от налогов и проверок. В результате спецрежимы стали активно использоваться в крупных B2B-цепочках», — отметил он.

Отдельно на встрече обсудили розничный налог при B2B-операциях. По данным КГД, в 2024–2025 годах были выявлены случаи, когда предприниматели применяли пониженные ставки 2–4% при продаже товаров и услуг компаниям на общеустановленном режиме, хотя по таким операциям должна применяться ставка 8%.

«Только за прошлый год мы выявили более четырех тысяч таких случаев. По итогам камерального контроля в бюджет дополнительно взысканы миллиарды тенге. В 2025 году эта работа продолжается», — сообщил Жаныбек Нуржанов.

Эксперты подчеркивают, что изменения в Налоговом кодексе направлены на то, чтобы B2B-операции между компаниями и ИП были прозрачными, а специальные налоговые режимы использовались по назначению — для поддержки реального малого бизнеса, а не для формального снижения налоговой нагрузки.