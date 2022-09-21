Бабье лето продолжается – погода в Казахстане 22-24 сентября

РГП «Казгидромет» представило прогноз погоды по Казахстану на 22-24 сентября, сообщает Kazpravda.kz.

Бабье лето все еще будет радовать жителей Казахстана. Сухая и солнечная погода сохранится на большей части страны, за исключением западных регионов и горных, предгорных районов юго-востока республики, где под влиянием атмосферных фронтальных разделов пройдут кратковременные дожди с грозами и усилением ветра.

Хотя в ночные часы все еще прохладно, столбики термометров днем сохранятся в пределах 20-34 градусов практически по всему Казахстану, и лишь на западе страны ожидается небольшой спад жары.