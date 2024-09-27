Бабушкам и дедушкам в Швеции платят за присмотр за внуками

Европа , Общество
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Айман Аманжолова
zhana2006@mail.ru

В Швеции бабушки и дедушки теперь получают господдержку по уходу за своими внуками

Изображение сгенерировано нейросетью Midjourney

В Швеции бабушки и дедушки теперь получают от государства денежное пособие по уходу за своими внуками. Соответствующий закон вступил в силу летом этого года, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Евроньюс

По словам представителя Агентства социального страхования Швеции, новый закон направлен на улучшение баланса между работой и личной жизнью родителей и содействие гендерному равенству. Министр, представивший закон, надеется, что Швеция станет примером для всей Европы.

Анна Тенье, министр по вопросам социального обеспечения:

«Мы считаем, что это может стать хорошим примером для всей Европы. Таким образом, можно быть более гибкими, поощрять молодых людей заводить детей, но при этом оставаться на рынке труда и вести активную трудовую жизнь, а затем активную родительскую жизнь одновременно».

Уже к концу августа, как сообщили Euronews в Агентстве социального страхования, порядка 1500 шведов воспользовались возможностями, которые им предоставил новый закон. 

По данным Euronews, новые правила отпуска по уходу за ребенком в Швеции позволяют родителям передавать до 45 дней своего оплачиваемого отпуска тому, кто не является законным опекуном ребенка. Для родителей-одиночек можно передать до 90 дней на ребенка из 480 дней оплачиваемого отпуска.

 

#пособие #зарплата #Швеция #внуки

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