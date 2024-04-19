Пенсионерка организовала секс-притон в Семее

Криминал
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Дана Аменова
Корреспондент

62-летняя женщина организовала его в одной из саун города, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на информационный медиапортал МВД

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Бабушка-сутенерша управляла проституцией за стойкой администратора. Поступающим по записи клиентам она предлагала услуги «ночных бабочек». С каждого заказа предприимчивая пенсионерка получала в среднем от 15 до 25 тысяч тенге. Однако продержаться бизнес смог не так долго. «Лавочку прикрыли» сотрудники управления по борьбе с организованной преступностью в ходе ОПМ Stop-трафик.

При обыске правоохранители изъяли деньги и другие вещественные доказательства. Сводницу и 9 «жриц любви» доставили в ближайший отдел полиции.

 «Согласно официальным данным, из числа девушек легкого поведения — три гражданки Казахстана и шесть из Узбекистана. Все поставлены на оперативный учет. В отношении сводницы проводилось досудебное расследование по части 1 статьи 309 УК РК «Организация или содержание притонов для занятия проституцией». Впоследствии пенсионерку приговорили к ограничению свободы на 2 года и 6 месяцев. Сейчас она состоит на пробационном учете департамента уголовно-исполнительной системы по области Абай», — сообщили в правоохранительных органах.

В случае же нарушения условий пробации суд может отменить условное осуждение и заменить его реальным наказанием, то есть пребыванием в стенах пенитенциарного учреждения до конца назначенного в приговоре срока, добавили в полиции.

#бабушка #сауна #притон #сутенер

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