Пенсионерка организовала секс-притон в Семее

62-летняя женщина организовала его в одной из саун города, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на информационный медиапортал МВД

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Бабушка-сутенерша управляла проституцией за стойкой администратора. Поступающим по записи клиентам она предлагала услуги «ночных бабочек». С каждого заказа предприимчивая пенсионерка получала в среднем от 15 до 25 тысяч тенге. Однако продержаться бизнес смог не так долго. «Лавочку прикрыли» сотрудники управления по борьбе с организованной преступностью в ходе ОПМ Stop-трафик.

При обыске правоохранители изъяли деньги и другие вещественные доказательства. Сводницу и 9 «жриц любви» доставили в ближайший отдел полиции.

«Согласно официальным данным, из числа девушек легкого поведения — три гражданки Казахстана и шесть из Узбекистана. Все поставлены на оперативный учет. В отношении сводницы проводилось досудебное расследование по части 1 статьи 309 УК РК «Организация или содержание притонов для занятия проституцией». Впоследствии пенсионерку приговорили к ограничению свободы на 2 года и 6 месяцев. Сейчас она состоит на пробационном учете департамента уголовно-исполнительной системы по области Абай», — сообщили в правоохранительных органах.

В случае же нарушения условий пробации суд может отменить условное осуждение и заменить его реальным наказанием, то есть пребыванием в стенах пенитенциарного учреждения до конца назначенного в приговоре срока, добавили в полиции.