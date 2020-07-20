Багдат Мусин покинул пост советника Президента РК по цифровизации и инновационным технологиям

Общество
Багдат Мусин освобожден от должности советника Президента Республики Казахстан по цифровизации и инновационным технологиям, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Президента РК.
"Распоряжением Главы государства Мусин Багдат Батырбекович освобожден от должности советника Президента Республики Казахстан по цифровизации и инновационным технологиям в связи с переходом на другую работу", - говорится в официальном документе.
"Распоряжением Главы государства Мусин Багдат Батырбекович освобожден от должности советника Президента Республики Казахстан по цифровизации и инновационным технологиям в связи с переходом на другую работу", - говорится в официальном документе.