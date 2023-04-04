Багдат Мусин сохранил пост главы МЦРИАП РК

Указы и распоряжения, Кадровые назначения
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Эту должность он занимает с сентября 2020 года.

Фото: gurk.kz

Глава государства Касым-Жомарт Токаев подписал указ о назначении Мусина Багдата Батырбековича министром цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Республики Казахстан, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу президента РК.

Багдат Мусин работал сотрудником АО «NAT», ТОО «Изет» и различных частных компаний (до 2004);

Инженер-программист, начальник отдела удостоверяющих центров, заместитель директора департамента по созданию IT-подразделений в государственных органах АО «Национальные информационные технологии» (09.2004-11.2007);

Советник-консультант по информационным технологиям АО «СК «AMANAT-insurance» (09.2004-11.2007);

Советник министра юстиции по информационным технологиям и начальник Управления информационных технологий (11.2007-04.2010);

Заместитель директора Департамента государственной политики в области информационных технологий Министерства связи и информации (Министерство транспорта и коммуникаций) (04.2010-04.2011);

Заместитель председателя Комитета по контролю автоматизации государственных услуг и координации деятельности ЦОН (04.2011-03.2012);

Председатель Комитета по контролю автоматизации государственных услуг и координации деятельности ЦОН (03.2012-04.2014);

Председатель правления АО «Национальные информационные технологии» (04.2014-08.2014);

Председатель правления АО «Казпочта» (08.2014-01.2017);

Председатель Комитета по правовой статистике и специальным учетам Генеральной прокуратуры Республики Казахстан (01.2017-05.2018);

Заместитель председателя правления строительного холдинга Bi Group и руководитель корпоративного венчурного фонда (05.2018-06.2019);

IT-Предприниматель, сооснователь IT-стартапов ReKassa, Tastamat и др. (06.2019-03.2020);

Советник президента Республики Казахстан по цифровизации и инновационным технологиям (03.2020-07.2020);

Первый заместитель министра цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Республики Казахстан (07.2020-09.2020);

Министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Республики Казахстан (с 02.09.2020).

 

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