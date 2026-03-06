Bailamos! Официально объявлены даты концертов Энрике Иглесиаса в Казахстане

Звезды,Lifestyle
169
Дана Аменова
специальный корреспондент

Приезд Энрике Иглесиаса продолжит серию масштабных выступлений мировых звезд в Центральной Азии

Фото: facebook.com/Enrique

Испанский поп-король выступит осенью перед казахстанскими поклонниками в Алматы и Астане, сообщает Kazpravda.kz 

Энрике Иглесиас лично анонсировал приезд в Казахстан в рамках своего мирового тура. 

«Kazakhstan, get ready!»,  ранее написал артист в соцсетях.

Исполнитель романтических хитов Hero, Bailando, Bailamos споет на крупнейших стадионах страны в начале осени.

3 сентября грандиозное шоу примет столичная «Астана Арена», а уже 5 сентября певец зажжет на Центральном стадионе Алматы.

В программу выступлений Энрике Иглесиаса войдут главные песни, вошедшие в репертуар за 30 лет карьеры. Для меломанов прозвучат как популярные динамичные танцевальные треки, так и лирические баллады, вызывающие чувство ностальгии.

Предпродажи билетов стартуют 7 марта с 12:00 по 9 марта включительно. Общий старт продаж 10 марта в 12:00 по времени Астаны.

#Астана #Алматы #концерты #Энрике Иглесиас

Популярное

Все
Трагедия в одном подъезде
Технологии зарубежные, саумал – казахстанский
Климат и углеродные рынки
Призраки сада и тень «Авроры»
Правовая определенность – гарантия финансовой стабильности
Еще одно село официально получило статус безалкогольного в области Абай
Диалог о будущем
Благодаря глубокой переработке
Создание условий для свободного волеизъявления
Эмоция в каждом флаконе
Пешком по Европе
Все мы немного Панч
Траектория сильных: испытание духа и воли
Повелительница ароматов
Имена, которые нас выбирают
Элитный статус и старт в Индиан-Уэллсе
Восемьдесят лет в ритме футбола
Молитвы Сатыбалды Нарымбетова
Четвероногий напарник
За удовольствие нужно платить
На страже неба: женское лицо авиации
В Конаеве начали строить КОС
Победитель UAE SWAT Challenge 2026 встретился со школьниками
Семь лет уверенного созидательного лидерства
Подставить вовремя плечо
В Карагандинском зоопарке – пополнение
Семь человек погибло при взрыве в кафе Щучинска
Фундамент новой эпохи независимого Казахстана
Без наценок и посредников
«Барыс» готовится к досрочному отпуску
Дороги – к развитию
Развитие человеческого капитала в контексте реформ Президента
«Я – песня народа, что славен и юн...»
Жамбыл в мировом литературном пространстве
Игры «Жулдызай» объединяют
Дроны выявляют нарушителей
От диалога – к конкретным проектам
Подчеркнута важность инвестирования в базовую инфраструктуру
Токаев: Мы считаем Сербию очень важным стратегическим партнером в Европе
Проектируя будущее: стратегия длинного горизонта Президента Токаева
Гвардейцы участвуют в XXV зимних Олимпийских играх в Италии
Обманутые жители Талгара борются за свои права
Президент распорядился срочно обеспечить тотальную цифровизацию налоговой системы
В Казахстане опубликовали проект новой Конституции
Строится новая взлетно-посадочная полоса
Казахстанцам заменят счетчики газа на дистанционные за счет газоснабжающих организаций
Самая большая ценность
Дрова и уголь будут под запретом
Хор Нацгвардии произвел фурор на музыкальном шоу
Изнывают от ничегонеделания: Президент – о раздутых штатах нацкомпаний
Календарь Оразы-2026: опубликовано полное расписание поста
Гвардеец стал призёром международных соревнований по дрон-рейсингу в Астане
О чем поведает Рашид ад-дин?
Арсен Томский подарил автомобиль отцу олимпийского чемпиона Михаила Шайдорова
Михаил Шайдоров стал олимпийским чемпионом по фигурному катанию
Морозы возвращаются в Казахстан
В Казахстане начнут производить алюминиевые колесные диски
Наука: от конституционного статуса к технологическому суверенитету
Учебник как инструмент успеха
Китайский поезд с товарами проедет через Казахстан в Азербайджан

Читайте также

Китай обогнал США по количеству долларовых миллиардеров
Самолёт Роналду покинул Саудовскую Аравию на фоне эскалации…
Портрет чемпиона на ковре: Михаила Шайдорова встретили в аэ…
В Омане выбрали самую красивую верблюдицу

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]