Фото: facebook.com/Enrique

Испанский поп-король выступит осенью перед казахстанскими поклонниками в Алматы и Астане, сообщает Kazpravda.kz

Энрике Иглесиас лично анонсировал приезд в Казахстан в рамках своего мирового тура.

«Kazakhstan, get ready!», – ранее написал артист в соцсетях.

Исполнитель романтических хитов Hero, Bailando, Bailamos споет на крупнейших стадионах страны в начале осени.

3 сентября грандиозное шоу примет столичная «Астана Арена», а уже 5 сентября певец зажжет на Центральном стадионе Алматы.

В программу выступлений Энрике Иглесиаса войдут главные песни, вошедшие в репертуар за 30 лет карьеры. Для меломанов прозвучат как популярные динамичные танцевальные треки, так и лирические баллады, вызывающие чувство ностальгии.

Предпродажи билетов стартуют 7 марта с 12:00 по 9 марта включительно. Общий старт продаж – 10 марта в 12:00 по времени Астаны.