Балет «Сильфида» вернулся на алматинскую сцену Статьи 25 июня 2024 г. 2:00 92 Людмила Макаренко Юбилейный сезон КазНТОБ им. Абая завершился премьерой воссозданного шедевра Бурнонвиля фото Юрия Беккера Романтика и пуанты «Сильфида» – балет, который отличают незаурядная история и целый набор знаковых для танцевальной культуры событий. Достаточно сказать, что он открыл эру романтической хореографии и в этом спектакле танцовщицы впервые встали на носок, надев специальную обувь, которая теперь называется пуантами. Это и сделало классический танец именно таким, каким мы его теперь знаем, – легким и воздушным. Что же касается истории, то здесь вышло еще занимательнее. Корнями это произведение из Франции. Его сюжет композитор Жан Шнейцхоффер взял из фантастической новеллы французского писателя Шарля Нодье, а впервые поставил в 1832 году уже итальянец Филиппо Тальони в парижской Гранд-Опере. Как раз одно из первых представлений «Сильфиды» увидел молодой танцовщик из Копенгагена Август Бурнонвиль и потерял покой. Свою собственную версию он готовил к показу в Дании три года, но случилось непредвиденное: Парижская опера назначила слишком высокую плату за партитуру. К счастью, балетмейстер не отступил и заказал музыку такому же молодому и смелому композитору Херману Левенскольду. И тот ее написал к своему 20-летию. С тех пор датская «Сильфида» считается канонической, несмотря на множество попыток ее творчески переосмыслить. Впрочем, версия шведской балерины и хореографа Эльзы Марианны фон Розен в свое время завоевала практически все сцены на постсоветском пространстве, и там надолго воцарилось представление, что это и есть оригинальный Бурнонвиль. Во всяком случае, балетмейстер Леонид Сарафанов утверждает, что редакция фон Розен стилистически довольно далека от эталонной. У самого Сарафанова большой опыт работы именно в этом спектакле: в нем он танцевал на заре своей карьеры в Национальной опере Украины и уже будучи премьером Мариинского, Михайловского и театра в Дании. В алматинский КазНТОБ российского хореографа пригласили как раз для работы над восстановлением «Сильфиды» – в свое время балет так же стоял в репертуаре театра и все в той же вариации от Розен. – От этой редакции я стремился отойти, мне хотелось сделать более классическую версию. Весь мир знает именно Бурнонвиля – с легкими прыжками, вытянутыми стопами, где артисту не приходится себя «ломать». В его школе нет танца без рук, как это мы видели в распространенной интерпретации «Сильфиды», там все достаточно просто и логично, и руки, конечно, делают свою работу, – объяснял постановщик. Из двух миров Тем не менее старый постановочный опыт алматинского театра оперы и балета оказался не лишним в процессе обновления «Сильфиды». Леонид Сарафанов, который впервые работает в Алматы над спектаклем, признался, что ему легко удалось найти язык с труппой как раз потому, что старожилы еще помнят предыдущую версию балета, и с танцорами не требовалось «разучивать текст» – достаточно было откорректировать некоторые движения, положения, «добавить» те самые руки. – Сильфиду мне хотелось сделать более соответствующей ее роли – духу воздуха, чтобы она была более летучей, легкой. А Джеймса, наоборот, «заземлить», сделать реальнее и по-человечески живым. Это важно для того, чтобы персонажи были убедительными, соответствовали своему назначению и характеру, – добавляет балетмейстер. Контрасты – основной и самый впечатляющий художественный прием в «Сильфиде». Чтобы разделить мир реальности и грез, наверное, ничего лучше не придумаешь. Шотландского крестьянина Джеймса накануне его свадьбы с Эффи не то во сне, не то наяву посещает эфемерное создание – воздушная нимфа Сильфида. Потерявший голову юноша бросает невесту и подается вслед за своей пленительницей. Но, само собой, ничего хорошего из этого выйти не может: Джеймсу нужна крепкая и надежная связь, а Сильфида создана свободно порхать, и любое прикосновение для нее смерти подобно. Влюбленному все-таки удается изловить свою мечту, но та, лишившись крыльев, немедленно умирает. Ради выразительного контраста «Сильфида» тонально разделена на две картины. Первая, где действие происходит в крестьянском доме, наполнена бытовыми подробностями, и даже танцуют герои в народно-сценической обуви – туфлях на каблуке. В противовес этому земному сцена во втором акте как будто воспаряет – волшебный лес наполняют невесомые и порхающие на пуантах сильфы. Музейная история – Очень хорошее художественное решение сделать первый акт народно-бытовым, шотландским, с красивыми национальными костюмами, сочным и цветным, а второй – мягким, воздушным, с невесомыми, летающими персонажами, – считает художник-постановщик новой «Сильфиды» Вячеслав Окунев. – Этот балет хорошо выстроен драматургически. И мне понравилось, как заложенные в нем идеи воплотили в театре имени Абая. У именитого театрального художника Вячеслава Окунева, который не в первый раз сотрудничает с КазНТОБ, множество постановок «Сильфиды» на разных сценах мира. Первую из них он готовил как раз с фон Розен, в 1981 году та переносила свою вариацию балета в Кировский театр. Для Окунева это самый любимый романтический балет. Но даже с таких нетленный произведений, убежден маэстро, нужно периодически «смахивать» излишнее. – Наш балет тоже получился музейной историей, потому что он антикварный, – замечает Вячеслав Александрович. – Но и в музее счищают с картин верхний слой, подновляют краски. Этим занимались и мы. В «Сильфиде» много различных старых театральных приемов: полеты, исчезновения, колдовство, улетающая в камин Сильфида. В пору создания балета это был настоящий прорыв. Мы сохранили все, что придумали авторы. Декорации и костюмы к «Сильфиде» художник создавал специально для премьерного спектакля в театре им. Абая. Они также следуют каноническим версиям постановки. Отличия, конечно, есть, но не принципиальные – по цвету, деталям, композиции. – К сожалению, театр теряет некоторые свои традиции в силу того, что сейчас появляется много модерн-постановок, видеоарта. А в традиционном театре полотна декораций размером 10 на 20 метров могут написать только настоящие художники. И это тоже уходит. Но в алматинском театре оперы и балета эти традиции живы. И я благодарен мастерам, сумевшим воплотить мои замыслы. Театр может гордиться, что он качественно и профессионально делает свою работу. Премьерой «Сильфиды» – нежной истории о недосягаемой любви, призрачности несбыточных желаний и хрупкости счастья – КазНТОБ закрывает юбилейный, 90-й сезон, но не закрывает свои двери. В июне коллектив ждут гастрольный тур в Туркестан и работа над новыми проектами. Директор театра Айнур Копбасарова пообещала зрителям много интересных событий: празднование юбилея продлится до конца года, а значит, впереди премьеры отреставрированных спектаклей и представление новых постановок. Среди них, в том числе, будут работы в современной хореографии и симфонические программы театрального оркестра. #Алматы #балет #КазНТОБ #сезон #Сильфида