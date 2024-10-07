Балетный триптих «Сакральные танцы» представили на сцене «Астана Балет»

Фото: пресс-служба театра

Режиссер-хореограф Мукарам Авахри и солисты театра «Астана Балет» через постановку обращаются к теме духовной связи времен.

Первая часть «Рух» на музыку Абылая Әбілқасымұлы переносит публику в мир древности, где присутствует дух древних скифов, их связь с солнцем, ветром и небом.

Вторая часть QASH - размышление о том, что культура не укладывается в предписанные рамки. Она всегда находится в движении. Истории народов не написаны один раз и навсегда, это вечная импровизация, каждый момент которой наполнен значением. В этой части звучит композиция Le Retour de Molla Nasr’din группы Chemirani и вокальная партия Муштари Исламовой.

Третья часть «Свадебка» на музыку Игоря Стравинского открывает потаенные мысли и чувства новобрачных, когда свадьба становится не просто празднеством, а глубоким ритуалом.

Через танец исходит посыл автора на поиск ответов на философские вопросы о смысле человеческой жизни.

Хореограф Мукарам Авахри и солисты театра «Астана Балет» обращаются к теме духовной связи времен. В балете-триптихе «Сакральные танцы» сливаются воедино славянские и тюркские традиции, демонстрируя, что духовные ценности объединяют людей разных культур.

От пышного славянского свадебного обряда до глубоких размышлений о тюркской идентичности. Каждая часть триптиха приглашает всех зрителей к диалогу о человеческих взаимоотношениях и взаимовлиянии культур.

«Любой спектакль - коллективное сотворчество. В этом плане многое зависит от настроя артистов и того, как в целом они видят эту историю. Постановка не перегружена декоративными элементами, сложными историческими костюмами. В целом, это эмоции, посыл, идея, мысль через воплощение танца и музыки. Тем не менее, в каждой из частей есть некая сюжетная идейная линия», – уточнила хореограф Мукарам Авахри.

Перед началом спектакля ценили искусства могли посетить лекцию, чтобы узнать секреты постановки.

По словам ведущей солистки театра «Астана Балет», соавтора либретто Дилары Шомаевой, Мукарам Авахри как опытный хореограф часто использует в своих произведениях смысловые и символические ассоциации, двойственные образы, которые можно трактовать по-разному.

В этом смысле зрителю будет интересно себя поставить в позицию размышляющего наблюдателя. Каждая часть интересна, невозможно выбрать одну, как грани одного алмаза, который своим сиянием добавляет краску в произведение.

Первыми новую постановку оценила алматинская публика. Недавно артисты выступили с балетным триптихом в Almaty theatre и теперь повторили успех в Астане.

«У Мукарам Авахри необычные поставки, необычный стилистический подчерк. Мы стараемся донести до зрителей ее необычное видение. Все три части абсолютно разные. Думаю, зрителю спектакль будет интересен не только как приятное времяпрепровождение, но и как нечто побуждающее на поиски», – считает солистка театра Камила Рахманберлиева.

Невероятные музыкальные ритмы, выразительные костюмы и мастерство талантливых артистов театра «Астана Балет» создали атмосферу, позволяющую зрителям погрузиться в сакральный мир танца.