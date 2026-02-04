Балқымыз: как идея превратилась в семейный бизнес

Сделано в Казахстане
8
Наталья Денисова
собственный корреспондент по области Жетiсу

В области Жетысу наладили выпуск напитка, способного выйти на экспорт.

фото автора

Молодой предприниматель Мадияр Туебаев вместе с супругой Айгерим Шаландиевой создали предприя­тие, которое можно назвать примером современного локального бизнеса. Их продукт – балқымыз, или медовый кумыс, – стал для многих потребителей гастрономическим открытием, а для региона – новым кейсом развития сельского предпринимательства

История проекта началась, образно говоря, с возвращения к истокам. Мадияр Туебаев, выпускник факультета международной торговли и экономики, восемь лет прожил за рубежом, затем работал финансовым аналитиком в нефтяных регионах Казахстана. Все изменилось, когда молодой специалист понял: хочет не чужие показатели анализировать, а создать собственный продукт.

– Я давно заметил, что на прилавках у нас медовый кумыс в основном башкирского производства. Тогда возник вопрос: почему бы не делать его у нас? – вспоминает Мадияр.

Вернувшись в родной Талдыкорган, он вместе с женой решил вплотную заняться производством национальных напитков. Так началась работа над проектом «Бalқымыз». В мае прошлого года супруги начали воплощать идею в жизнь, подбирая технологичес­кое оборудование и инвентарь. Осенью наладили производство.

Первоначальные вложения составили около 40 млн тенге собственных средств. Привлечение заемного капитала не рассматривалось – акцент делался на независимость и постепенное масштабирование. Сегодня предприятие производит до 800 литров напитка в день, при этом мощности позволяют увеличить данный объем до трех тонн.

Цех оснащен современной аппаратурой. Молоко закупается у местных производителей в Текели и Талдыкоргане, мед везут из Саркана, сахар – из Коксу. Используются только натуральные ингредиенты и экологичес­ки чистая закваска на основе кобыльего молока.

Технология напитка основана на традиционном рецепте, однако адаптирована под местное сырье и вкусовые предпочтения. Балқымыз изготавливается с использованием медовой закваски и болгарской палочки – полезной лактобактерии, которая укреп­ляет иммунитет и улучшает пищеварение.

– Мы хотим не просто производить напиток, а давать людям альтернативу в виде натурального казахстанского продукта без искусственных добавок с явной пользой для организма. Это вклад и в оздоровление населения, и в развитие региональной экономики, – считает Айгерим Шаландиева, отвечающая на семейном предприятии за контроль качества и экологическую безопасность.

Пока в компании работают пять человек, но при расширении планируется увеличить штат. Супруги рассматривают участие в государственных программах поддержки малого бизнеса – это позволит ускорить масштабирование и создать дополнительную производственную линию. При этом они выстраивают модель работы, основанную на устойчивом рос­те. Это – минимизация импорт­ной зависимости, поддержка местных фермеров и развитие культуры потребления национальных продуктов.

В планах – расширение ассортимента за счет напитка «Таң», айрана, йогурта с биокультурой reuteri. Эти продукты уже изготавливают в цехе, постепенно наращивая объемы.

На данный момент балқымыз продается только в магазинах Талдыкоргана. Однако предприниматели уже готовят пакет документов для выхода на внешние рынки, прежде всего Китая и Узбекистана.

– Мы хотим показать, что казахстанский продукт может быть конкурентным по качеству, экологичности и вкусу, – отмечает Мадияр.

Бизнес Мадияра и Айгерим – пример того, как всесторонне осмысленная идея может стать успешной моделью семейного предпринимательства, причем без крупных инвесторов, без привлечения иностранных консультантов.

Балқымыз постепенно превращается в символ новой волны казахстанского бизнеса: локального, технологичного, ориентированного на качество.

– Самое главное – много работать, тогда результат не заставит себя ждать. Планируем, что уже нынешней весной первая партия нашего медового кумыса отправится в Китай, – говорит молодой предприниматель.

#производство #бизнес #Балқымыз

Популярное

Все
Фундамент правовой системы государства
Здесь готовят будущую армейскую элиту
Помогают роботы выпускать кирпич
Укрепляя гарантии защиты прав граждан
Будет создан деловой совет
Будет построена объездная дорога
Семь девушек приняли присягу в Нацгвардию
В Павлодаре открыли вторую школу по нацпроекту
Над Аляской взошли сразу четыре солнца
Притяжение Земли
О погоде в Казахстане на первые дни февраля сообщили синоптики
Буханка хлеба по 70 тенге
Финансовая дисциплина и медицина доверия
Персональная доля национального богатства
Сюрприз для гвардейца
Вечер фортепианной музыки состоялся в Астане
Морозы отступают: Казахстан накроет резкое повышение температуры
Бизнесмены Вьетнама готовы торговать и инвестировать
Объявлены победители премии «Грэмми – 2026»
Установлены лимиты орошения
Нерушимость границ и единая нация: что предлагают вписать в преамбулу Основного закона
Болельщиков станет больше
Новая Конституция – идеологический и правовой фундамент Справедливого Казахстана
Пожелаем удачи Елене!
Деловое реноме предприятия формируется ответственностью за каждое выпущенное изделие
Вблизи побережья Алаколя обнаружен средневековый караван-сарай
В Нацгвардии начался новый учебный период
Сюрприз на церемонии присяги
Вскрыта вторая допинг-проба боксера Жанибека Алимханулы
В воинской части 6505 около 400 солдат приняли воинскую присягу
Гвардейцы завоевали медали на Чемпионате Азии AMMA в Китае
В Астане начали набор на бесплатные курсы казахского языка для взрослых
Глава МО проверил военные объекты в Кызылординской области
Какие изменения ждут Атырау?
Закон Республики Казахстан О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан
В Семее открылся цех по выпуску молочной упаковки
Жайлаутобе – одна из оборонительных крепостей кангюев?
С февраля в РК введут обязательную маркировку моторных масел
Казахстанцев предупредили о гонконгском гриппе
Сильные морозы снова нагрянут в Казахстан
Фасадные панели из кызылординского песка прослужат полвека
Покоритель космических высот
С новыми тарифами предложено подождать
Опубликован рейтинг богатейших людей мира 2026 года
В Атырау формируется вагоностроительный кластер

Читайте также

Деловое реноме предприятия формируется ответственностью за …
Фасадные панели из кызылординского песка прослужат полвека
Все дело в пене из полиуретана
Вторая жизнь автопокрышек

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]