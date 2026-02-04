Молодой предприниматель Мадияр Туебаев вместе с супругой Айгерим Шаландиевой создали предприя­тие, которое можно назвать примером современного локального бизнеса. Их продукт – балқымыз, или медовый кумыс, – стал для многих потребителей гастрономическим открытием, а для региона – новым кейсом развития сельского предпринимательства

История проекта началась, образно говоря, с возвращения к истокам. Мадияр Туебаев, выпускник факультета международной торговли и экономики, восемь лет прожил за рубежом, затем работал финансовым аналитиком в нефтяных регионах Казахстана. Все изменилось, когда молодой специалист понял: хочет не чужие показатели анализировать, а создать собственный продукт.

– Я давно заметил, что на прилавках у нас медовый кумыс в основном башкирского производства. Тогда возник вопрос: почему бы не делать его у нас? – вспоминает Мадияр.

Вернувшись в родной Талдыкорган, он вместе с женой решил вплотную заняться производством национальных напитков. Так началась работа над проектом «Бalқымыз». В мае прошлого года супруги начали воплощать идею в жизнь, подбирая технологичес­кое оборудование и инвентарь. Осенью наладили производство.

Первоначальные вложения составили около 40 млн тенге собственных средств. Привлечение заемного капитала не рассматривалось – акцент делался на независимость и постепенное масштабирование. Сегодня предприятие производит до 800 литров напитка в день, при этом мощности позволяют увеличить данный объем до трех тонн.

Цех оснащен современной аппаратурой. Молоко закупается у местных производителей в Текели и Талдыкоргане, мед везут из Саркана, сахар – из Коксу. Используются только натуральные ингредиенты и экологичес­ки чистая закваска на основе кобыльего молока.

Технология напитка основана на традиционном рецепте, однако адаптирована под местное сырье и вкусовые предпочтения. Балқымыз изготавливается с использованием медовой закваски и болгарской палочки – полезной лактобактерии, которая укреп­ляет иммунитет и улучшает пищеварение.

– Мы хотим не просто производить напиток, а давать людям альтернативу в виде натурального казахстанского продукта без искусственных добавок с явной пользой для организма. Это вклад и в оздоровление населения, и в развитие региональной экономики, – считает Айгерим Шаландиева, отвечающая на семейном предприятии за контроль качества и экологическую безопасность.

Пока в компании работают пять человек, но при расширении планируется увеличить штат. Супруги рассматривают участие в государственных программах поддержки малого бизнеса – это позволит ускорить масштабирование и создать дополнительную производственную линию. При этом они выстраивают модель работы, основанную на устойчивом рос­те. Это – минимизация импорт­ной зависимости, поддержка местных фермеров и развитие культуры потребления национальных продуктов.

В планах – расширение ассортимента за счет напитка «Таң», айрана, йогурта с биокультурой reuteri. Эти продукты уже изготавливают в цехе, постепенно наращивая объемы.

На данный момент балқымыз продается только в магазинах Талдыкоргана. Однако предприниматели уже готовят пакет документов для выхода на внешние рынки, прежде всего Китая и Узбекистана.

– Мы хотим показать, что казахстанский продукт может быть конкурентным по качеству, экологичности и вкусу, – отмечает Мадияр.

Бизнес Мадияра и Айгерим – пример того, как всесторонне осмысленная идея может стать успешной моделью семейного предпринимательства, причем без крупных инвесторов, без привлечения иностранных консультантов.

Балқымыз постепенно превращается в символ новой волны казахстанского бизнеса: локального, технологичного, ориентированного на качество.

– Самое главное – много работать, тогда результат не заставит себя ждать. Планируем, что уже нынешней весной первая партия нашего медового кумыса отправится в Китай, – говорит молодой предприниматель.