Такое нововведение вводится в проект закона «О банках и банковской деятельности», сообщает корреспондент Kazpravda.kz

Изображение сгенерировано Copilot

Как отметила вице-спикер Мажилиса Дания Еспаева в ходе презентации проекта закона, вопрос оказания помощи банкам за счет средств бюджета постоянно подвергается критике со стороны депутатов и общества.

«Отдельно хотелось бы отметить новые положения закона по оказанию государственной помощи для банков и урегулированию неплатежеспособности проблемных банков. Действующие механизмы урегулирования проблемных банков требуют совершенствования с учетом международного опыта по ограничению государственного участия. Согласно законопроекту, восстановление финансового положения банками будет осуществляться самостоятельно. Введено ограничение на участие государства при урегулировании неплатежеспособности банка», - пояснила она.

По мнению вице-спикера, это позволит ограничить использование бюджетных средств и создаст стимулы для улучшения управления и восстановления устойчивости банка, не рассчитывая на государственную поддержку.

«Государственная поддержка будет оказана только системно значимому банку. Он будет определен Агентством по регулированию и развитию финансового рынка и Национальным банком. При этом возмещение оказанной помощи государству будет осуществляется за счет взносов банков», - сказала депутат.

Кроме того, сообщила она, до полного погашения обязательств по государственной поддержке, устанавливается запрет

на выплату дивидендов и денежных вознаграждений акционерам и руководителям.