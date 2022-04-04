Восемь стран, занимающихся развитием овцеводства, представили на международной выставке в Сарыагаше породистых баранов.

В Сарыагашский район прибыли более 100 овцеводов из стран ближнего зарубежья, а также Франции и Монголии. Посмотреть на привезенных ими породистых баранов приехали животноводы со всех районов Южного Казахстана.

Кстати, местные чабаны также представили своих питомцев. К примеру, фермер Куаныш Мыктыбаев с гордостью продемонстрировал участникам выставки барана гиссарской породы по кличке Каштан, которого он купил на аукционе в декабре прошлого года за 18 млн тенге. Эта порода славится своим генетическим потенциалом, передающимся из поколения в поколение.

Селекционер с 15-летним стажем не пожалел невиданную по меркам отечественного животноводства сумму, чтобы продолжить улучшение породы.

Параметры Каштана впечатляют: рост составляет метр и пять сантиметров. Его внешние данные оценили и на международной выставке племенного овцеводства, признав победителем в номинации «Лучший экстерьер».

Сейчас маточное поголовье в КХ «Куаныш» составляет более 3 тыс. голов. Каждый год фермер оставляет ярочек, а баранов продает на племя. Их разбирают покупатели из Казахстана, Кыргызстана и России.

Победителей конкурса выбирали по 45 номинациям. Владельцев лучших баранов ждали денежные награды – общий призовой фонд составил 12 млн тенге.

Абсолютным победителем приз­нан кошкар по кличке Миллион. Он тоже гиссарской породы и имеет поистине богатырские данные: вес в 3 года составляет 214 кило, длина от головы до кончика курдюка – 180, высота в холке – 105 см. Второе место жюри присудило кошкару по кличке Крокодил, хозяин которого – Бахтияр Бабаджанов из Шымкента.

Кроме денежных призов глава департамента животноводства Министерства сельского хозяйства Ерлан Ильясов наградил лучших животноводов нагрудными знаками «Отличник сельского хозяйства», «Лучшее овцеводческое хозяйство» и «Лучший селекционер».

В ходе выставки местные чабаны смогли обменяться опытом с коллегами из других стран, обсудить наиболее перспективные направления в овцеводстве.