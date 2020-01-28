"Барыс" обыграл российский "Автомобилист" в КХЛ

Казахстанский "Барыс" победил "Автомобилист" в выездном матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), сообщает Vesti.kz.
Игра проходила накануне вечером 28 января в Екатеринбурге и завершилась со счетом 4:2 в пользу гостей.
Первый период остался за "Барысом". Гости вышли вперед на 16-й минуте - отличился канадец Корбэн Найт.
Второй период активнее начал "Автомобилист", который уже на 47-й секунде усилиями Рафаэля Батыршина сравнял счет. Впрочем, "Барыс" еще до перерыва смог снова не только вернуть себе преимущество, но и развить его: на 32-й минуте забил Никита Михайлис, которого ранее признали лучшим нападающим недели в КХЛ, а на 39-й - Линус Виделль.
В третьем периоде зрители увидели две шайбы. На 55-й минуте интригу в игру вернул Евгений Мозер, который отличился, когда защитник "Барыса" Джесси Блэкер покидал скамейку штрафников. Окончательный же счет был установлен за 19 секунд до финальной сирены - в пустые ворота хозяев забил Дастин Бойд.
В этом матче у "Автомобилиста" сыграл форвард Найджел Доус, который включен в расширенный состав сборной Казахстана на квалификацию к Олимпиаде-2022. Экс-капитан "Барыса" в итоге не сумел отметиться результативными очками против своего бывшего клуба.
Эта победа помогла "Барысу" прервать серию неудач. Перед поездкой в Екатеринбург команда Андрея Скабелки в гостях проиграла уфимскому "Салавату Юлаеву" (2:5) и санкт-петербургскому СКА (4:7).
Теперь "Барыс" ждут два матча на своем льду: 30 января в гости пожалует нижнекамский "Нефтехимик", а 1 февраля - омский "Авангард", который лидирует в дивизионе Чернышева.
Игра проходила накануне вечером 28 января в Екатеринбурге и завершилась со счетом 4:2 в пользу гостей.
Первый период остался за "Барысом". Гости вышли вперед на 16-й минуте - отличился канадец Корбэн Найт.
Второй период активнее начал "Автомобилист", который уже на 47-й секунде усилиями Рафаэля Батыршина сравнял счет. Впрочем, "Барыс" еще до перерыва смог снова не только вернуть себе преимущество, но и развить его: на 32-й минуте забил Никита Михайлис, которого ранее признали лучшим нападающим недели в КХЛ, а на 39-й - Линус Виделль.
В третьем периоде зрители увидели две шайбы. На 55-й минуте интригу в игру вернул Евгений Мозер, который отличился, когда защитник "Барыса" Джесси Блэкер покидал скамейку штрафников. Окончательный же счет был установлен за 19 секунд до финальной сирены - в пустые ворота хозяев забил Дастин Бойд.
В этом матче у "Автомобилиста" сыграл форвард Найджел Доус, который включен в расширенный состав сборной Казахстана на квалификацию к Олимпиаде-2022. Экс-капитан "Барыса" в итоге не сумел отметиться результативными очками против своего бывшего клуба.
Эта победа помогла "Барысу" прервать серию неудач. Перед поездкой в Екатеринбург команда Андрея Скабелки в гостях проиграла уфимскому "Салавату Юлаеву" (2:5) и санкт-петербургскому СКА (4:7).
Теперь "Барыс" ждут два матча на своем льду: 30 января в гости пожалует нижнекамский "Нефтехимик", а 1 февраля - омский "Авангард", который лидирует в дивизионе Чернышева.