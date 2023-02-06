"Барыс" обыграл ЦСКА в Москве

Отмечается, что армейцы, действующие обладатели Кубка Гагарина, являются лидерами Западной конференции, тогда как казахстанская команда - аутсайдер на "Востоке".

Фото: bassport.kz

ХК "Барыс" одержал гостевую победу в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), передает Kazpravda.kz со ссылкой на Vesti.kz.

Как сообщается, подопечные Андрея Скабелки в Москве играли с ЦСКА и выиграли со счетом 6:5.

Отмечается, что армейцы, действующие обладатели Кубка Гагарина, являются лидерами Западной конференции, тогда как казахстанская команда - аутсайдер на "Востоке".

В середине первого периода "Барыс" остался в меньшинстве - за подножку был удален Адиль Бекетаев. Хозяева тут же воспользовались численным преимуществом и на 11-й минуте повели в счете, благодаря броску Владислава Каменева.

На 16-й минуте положение выправил Кирилл Савицкий, который с передачи Никиты Михайлиса вернул ничью на табло. Но за несколько секунд до окончания первого периода "Барыс" пропустил гол в раздевалку. Хозяева снова повели в счете, на этот раз благодаря Никите Нестерову.

В начале второго периода ЦСКА оторвался еще больше. Счет 3:1 сделал Николай Макаров. В середине второй 20-минутки отставание сократил Егор Петухов, которому ассистировали Нельсон Ножье и Дмитрий Шевченко.

Перед вторым перерывом "Барыс" снова был наказан за удаление. На скамейке штрафников за удар клюшкой оказался Аркадий Шестаков, чем воспользовался Максим Мамин, сделавший счет 4:2.

Но хоккеисты "Барыса" не сдавались. Едва команды вернулись на лед, сразу же забил Антон Сагадеев с передачи Михайлиса и Джереми Бракко.

ЦСКА снова забил спустя всего пару минут, но взятие ворот засчитано не было. А вот казахстанские хоккеисты на 47-й минуте успешно сравняли, сделав 4:4. Сагадеев оформил дубль, а Михайлис отдал третью голевую передачу.

В середине третьего периода ЦСКА снова повел в счете, Каменев оформил дубль. Но всего через 30 секунд забил уже сам Михайлис - 5:5.

Игра перешла в овертайм, где на первой же минуте Михайлис забил победную шайбу. Форвард набрал за игру 5 (2+3) очка.

Следующий матч казахстанский клуб проведет в Астане 13 февраля против санкт-петербургского СКА.