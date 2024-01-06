"Барыс" попал под "Трактор"

Хоккей
7

Во втором матче выездной серии столичный клуб уступил соперникам из Челябинска и прервал победную серию, передает Kazpravda.kz

Фото: ХК Барыс

В состав после долгого отсутствия из-за лечения вернулся защитник Алекс Грант, сообщает официальный сайт клуба.

Встреча началась с двух подряд удалений в составе гостей. И если в первом меньшинстве "Барыс" выстоял, то второе стало для челябинцев результативным. Никита Тертышный остался один на убойной позиции и открыл счёт.

Астанчане до перерыва создали два стопроцентных момента. В одном из них гости не смогли затолкать шайбу в сутолоке перед воротами. А чуть позже Джозеф ЛаБейт при выходе один на один угодил в ловушку Сергея Мыльникова.

Нельсон Ножье установил равенство на табло в середине второго отрезка.

Стоит отметить, что в этой голевой атаке передачей поучаствовал Давид Скленичка, который продлил свою серию с набранными очками до восьми игр.

Но радость "Барыса" была недолгой. Через 46 секунд Александр Шаров удачно подставил клюшку под бросок от синей линии и вновь вывел "Трактор" вперёд. В заключительной трети Данил Юртайкин, Виталий Кравцов и Илья Карпухин ещё по разу огорчили соперников.

7 января подопечные Олега Болякина в Уфе сыграют с "Салаватом Юлаевым".
 

#КХЛ #ХК Барыс #ХК Трактор

Популярное

Все
Президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев: Как прогрессивная нация мы должны смотреть только вперед!
Твори добро на всей Земле
Финальный матч Суперкубка Турции по футболу был отменен за несколько минут до начала
Дед Мороз – не роль, а миссия
Свыше 200 вылетов-посадок будут совершены в аэропорту Астаны до 1 января
В аэропорту Астаны возобновились авиарейсы
Президент поздравил казахстанцев с Новым 2024 годом
Около 3 тыс. застрявших из-за бурана авто выехали из Астаны
Житель Тараза поджег новогоднюю елку
Снежный барс стал национальным символом Кыргызстана
Не упустить возможности и уклониться от неприятностей
Димаш Кудайберген в новогоднюю ночь выступит для китайских телезрителей
Роналду признан лучшим бомбардиром мира-2023
Авиатранспорт Казахстана функционирует в штатном режиме
Не вылетевшим из Астаны пассажирам полностью возместят стоимость билета
465 человек спасено и эвакуировано за прошедшие сутки в Казахстане
Пой, Сашка! Пой!
Журналисты в погонах
Еще один автобус с иностранцами опрокинулся в Актюбинской области
Огни большого города
Судебная система в контексте реформ
Тулемис Шотанов: Влияние бренда Qazaq Oil будет только расти
Восстанавливая историческую память: борцы за свободу и независимость
Малую гидроэлектростанцию создал школьник из области Абай
В борьбе за автономию и исконные земли
Пассажиры поезда несколько часов мерзли на станции Тобол
Шынгыз-хан и генеалогия
МВД призывает казахстанцев не доверять ссылкам даже от родственников и друзей
Девочка погибла при взрыве газа в квартире в СКО
Президент подписал план действий в области прав человека и верховенства закона
Веками храня единство народа
Дом мамы, для тех, кому тяжело
Арестован глава департамента экологии ВКО
Байден подписал рекордный оборонный бюджет на 2024 год
В Центральной Азии самая дешёвая в мире вода
Через тернии к звездам
Алдар Косе и все-все-все
ЗКО в 2023 году. Устойчивый рост и курс на модернизацию во всех сферах
Как шла борьба за независимость
Казахстан занял первое место на чемпионате Азии по ММА

Читайте также

Казахстанка вошла в Международный комитет по развитию женск…
«Барыс» одержал вторую разгромную победу подряд
«Барыс» разгромил «Авангард»
«Барыс» обыграл «Сочи»

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]