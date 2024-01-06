"Барыс" попал под "Трактор"

Фото: ХК Барыс

В состав после долгого отсутствия из-за лечения вернулся защитник Алекс Грант, сообщает официальный сайт клуба.

Встреча началась с двух подряд удалений в составе гостей. И если в первом меньшинстве "Барыс" выстоял, то второе стало для челябинцев результативным. Никита Тертышный остался один на убойной позиции и открыл счёт.

Астанчане до перерыва создали два стопроцентных момента. В одном из них гости не смогли затолкать шайбу в сутолоке перед воротами. А чуть позже Джозеф ЛаБейт при выходе один на один угодил в ловушку Сергея Мыльникова.

Нельсон Ножье установил равенство на табло в середине второго отрезка.

Стоит отметить, что в этой голевой атаке передачей поучаствовал Давид Скленичка, который продлил свою серию с набранными очками до восьми игр.

Но радость "Барыса" была недолгой. Через 46 секунд Александр Шаров удачно подставил клюшку под бросок от синей линии и вновь вывел "Трактор" вперёд. В заключительной трети Данил Юртайкин, Виталий Кравцов и Илья Карпухин ещё по разу огорчили соперников.

7 января подопечные Олега Болякина в Уфе сыграют с "Салаватом Юлаевым".

