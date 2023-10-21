«Барыс» прервал неудачную серию в КХЛ

Хоккей
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Во втором матче на выезде столичный клуб переиграл «Сочи», передает Kazpravda.kz

Фото: ХК Барыс

По медицинским причинам встречу пропустили Роман Старченко и Алихан Омирбеков. Капитанская нашивка перешла к Аркадию Шестакову. В заявке на матч оказались Александр Борисевич и Динмухамед Кайыржан. Место в воротах с первых минут занял Андрей Шутов, сообщает официальный сайт ХК «Барыс».

Стартовые смены прошли под диктовку хозяев, которые подолгу гостили в чужой зоне и создали несколько неплохих атак.

«Барыс» сдержал натиск соперника и гораздо бережнее подошёл к реализации своих моментов. Кирилл Савицкий вылез из угла и переиграл в ближнем бою Михаила Бердина. А чуть позже Райли Барбер отличился в результате контратаки «два в одного».

Второй отрезок остался за сочинцами. Сергей Попов удачно подставил клюшку под бросок Джесси Грэма в большинстве. А через три с небольшим минуты отличился и сам Грэм. Между этими взятиями ворот вклинился гол в исполнении Понтуса Оберга, который реализовал очередную контратаку. Передачей в этом выпаде отметился Кирилл Никитин, набравший первый результативный балл в КХЛ.

В заключительной трети точные броски Батырлана Муратова и Понтуса Оберга в пустые ворота позволили гостям довести дело до победы и прервать серию неудач.

Итоговый счет – 5:3.

22 октября астанчане продолжат выездное турне поединком с «Куньлунем».

#КХЛ #ХК Барыс #ХК Сочи

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