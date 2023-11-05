"Барыс" проиграл в Казани, ведя со счетом 3:0

Хоккей
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Вахитов Елдос
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Во вторник подопечные Галыма Мамбеталиева могут взять реванш на домашнем льду, передает Kazpravda.kz

Фото: ХК Барыс

В заключительном матче выездной серии "Барыс" проиграл "Ак Барсу", ведя по ходу встречи в три шайбы, сообщил официальный сайт казахстанского клуба.

Тренерский штаб астанчан сделал два изменения в составе. Вместо защитника Кирилла Никитина 13-м нападающим был заявлен Всеволод Логвин. Место в воротах с первых минут занял Андрей Шутов.

Гости ударно начали встречу, и уже на 41-й секунде Понтус Оберг застал врасплох Артура Ахтямова броском с нулевого угла. Далее Джозеф ЛаБейт блеснул индивидуальным мастерством и поразил верхний угол ворот казанцев. А Давид Скленичка реализовал большинство в исполнении "Барыса".

После этого гола тренерский штаб "Ак Барса" заменил вратаря – в игру вступил Тимур Билялов. И этот ход встряхнул хозяев – ещё до перерыва Дмитрий Яшкин одну шайбу отквитал. В начале второго отрезка Дмитрий Юдин прицельным броском от синей линии во второй раз огорчил Андрея Шутова. Заключительная треть прошла под полным контролем хозяев. Яшкин и Юдин оформили дубли, довершил камбэк "Ак Барса" Дмитрий Кателевский.

7 ноября подопечные Галыма Мамбеталиева вновь сыграют с "Ак Барсом", только уже на домашнем льду.

#КХЛ #ХК Барыс #ХК Ак Барс

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