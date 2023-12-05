«Барыс» сегодня в гостях сыграет с омским «Авангардом»

Спорт, Хоккей
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Это второй гостевой матч выездной серии казахстанского клуба, передает Kazpravda.kz со ссылкой пресс-службу «Барыса»

Фото: hcbarys.kz

Омичи, проводящие спаренные матчи дома, вчера одержали волевую победу над «Амуром» со счетом 2:1. В очередной раз своё веское слово сказали лидеры «Авангарда» Владимир Ткачёв и Рид Буше (оба по 1+1). Первый обогнал Николая Голдобина и вышел на позицию лидера в списке лучших бомбардиров чемпионата (15+38), второй забросил 28-ю шайбу в сезоне и с небольшим отрывом возглавляет гонку лучших снайперов. Илья Проскуряков отразил 27 бросков в створ.

В 37 матчах подопечные Михаила Кравца заработали 53 балла, что позволяет им занимать второе место в таблице Восточной конференции чемпионата КХЛ. В списке травмированных числится нападающий Илья Рейнгардт.

«Барыс» приехал в Омск с тремя победами в четырёх последних матчах. В минувшее воскресенье столичные хоккеисты на выезде в овертайме вырвали победу у череповецкой «Северстали» (3:2).

Автором решающего броска стал Евгений Рымарев, который забил свой первый гол после возвращения в КХЛ. Также по разу отличились Энтони Камара и Михаил Рахманов (в меньшинстве). Лучший бомбардир казахстанского коллектива Понтус Оберг (24 балла) добрался до отметки в 10 передач. Батырлан Муратов и Аркадий Шестаков продлили свои результативные серии до пяти игр. Андрей Шутов сделал 37 сейвов.

На сегодняшний день в копилке «Барыса» 31 балл после 38 матчей регулярного сезона чемпионата КХЛ.

По медицинским причинам встречу пропустит нападающий Алихан Асетов.

В первом очном поединке регулярного сезона, который также состоялся в Омске, «Авангард» уверенно переиграл «Барыс» со счётом 4:1.

Начало встречи на льду «G-Drive Арены» в 19:30 по времени Астаны.

Прямая трансляция будет доступна на телеканале Qazsport.

#матч #Барыс #КХЛ #Омск #Авангард

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