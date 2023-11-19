"Барыс" всухую проиграл "Магнитке"

Во втором матче выездной серии казахстанская команда вновь не смогла реализовать ни один из своих бросков, передает Kazpravda.kz

Фото: ХК Барыс

Тренерский штаб астанчан сделал лишь одно изменение в составе. В центре первого звена Джозеф ЛаБейт заменил Энтони Камара, сообщает официальный сайт клуба.

"Металлург" был чуть острее в начале встречи, однако долгое время оборона гостей справлялась с атаками соперников. И всё же на последней минуте стартового периода магнитогорцы добились своего – точным оказался бросок Люка Джонсона с вершины.

В концовке второго отрезка хозяева упрочили преимущество. Денис Зернов успешно действовал на чужом пятаке при игре в большинстве.

Заключительная треть прошла без заброшенных шайб.

20 ноября подопечные Галыма Мамбеталиева сыграют в Нижнем Новгороде с "Торпедо".