"Барыс" всухую проиграл "Магнитке"

Хоккей
12
Вахитов Елдос
Выпускающий редактор

Во втором матче выездной серии казахстанская команда вновь не смогла реализовать ни один из своих бросков, передает Kazpravda.kz

Фото: ХК Барыс

Тренерский штаб астанчан сделал лишь одно изменение в составе. В центре первого звена Джозеф ЛаБейт заменил Энтони Камара, сообщает официальный сайт клуба.

"Металлург" был чуть острее в начале встречи, однако долгое время оборона гостей справлялась с атаками соперников. И всё же на последней минуте стартового периода магнитогорцы добились своего – точным оказался бросок Люка Джонсона с вершины.

В концовке второго отрезка хозяева упрочили преимущество. Денис Зернов успешно действовал на чужом пятаке при игре в большинстве.

Заключительная треть прошла без заброшенных шайб.

20 ноября подопечные Галыма Мамбеталиева сыграют в Нижнем Новгороде с "Торпедо".

#КХЛ #ХК Барыс #ХК Металлург

Популярное

Все
День работников сельского хозяйства отмечается в Казахстане
Последствия ураганного ветра устраняют в Астане
Пропавшие в Актюбинской области девочки найдены
Самостоятельная кассационная инстанция: требование времени
Нетаньяху отказывается вводить режим прекращения огня
Тайны монетного двора
Экс-министр Бишимбаев водворен в ИВС
Впервые за долгое время у Казахстана медаль в фигурном катании
Есть 12-я лицензия!
«Человеческое лицо» в реформе школы
Даулет Турлыханов – герой своего времени
Мечты Ильдара и Ильнара
Что они там курят?
Арестован директор "Гастро-центра" по делу об убийстве жены Бишимбаева
В Казахстане появятся медсестры – доктора наук
В Казахстане сокращается количество вузов
Почему Рыбакина не сыграла на ЧМ, объяснили в федерации
На служебном авто развозил наркотики работник предприятия в СКО
Дело Бишимбаева: в полиции сделали заявление по видеозаписям из ресторана
Самолет ВВС США потерпел крушение в Средиземном море
В прокат вышел экшен-фильм «Burkit – отряд специального назначения»
Снег ожидается в центре, севере и востоке Казахстана
Новую улицу открыли в Астане. Она будет 8-полосной
Президент России: Наше стратегическое партнерство устремлено в будущее, проверено временем и развивается по восходящей
Тайну торгайских геоглифов разгадали костанайские ученые
Те, кто стоял у истоков
Мохамед Салах установил рекорд в еврокубках
Сбылась вековая мечта
Ковры на гаражах и заборах. Креатив от Даны Бектаевой
«Во всем мне хочется дойти до самой сути…»
Ерлан Карин встретился с Михаилом Швыдким
Талгат Ластаев назначен вице-министром транспорта РК
Шымкентский «Ордабасы» впервые стал чемпионом Казахстана
Один день из жизни страны
В Казахстане посчитали население
«Плохиш» казахского кино
Сколько этносов проживает в Казахстане
Алматы скоро сможет принять до миллиона иностранных туристов
TURAN: Международный Союз ветеранов тюркских государств создали в Алматы
Общайтесь и не стесняйтесь!
Казахстан предоставит палестинскому народу помощь в 1 млн долларов
Приоритеты председательства Казахстана в ОТГ обозначил Токаев
А началось все с песен Абая

Читайте также

«Барыс» дома разгромил «Северсталь»
"Барыс" проиграл в Казани, ведя со счетом 3:0
«Барыс» прервал серию поражений, победив на выезде «Автомоб…
«Барыс» прервал неудачную серию в КХЛ

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]