«Барыс» завершил худший сезон в КХЛ
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В последнем матче казахстанский клуб крупно проиграл «Салавату Юлаеву», передает Kazpravda.kz
Дебютную шайбу в КХЛ забросил 20-летний казахстанец Аслан Жусупбеков. Гости решили свою задачу - форвард Джошуа Ливо забросил 49-ю шайбу в сезоне и установил новый рекорд Континентальной хоккейной лиге по голам в регулярном чемпионате, сообщает Спорт Шредингера.
Предыдущий рекорд принадлежал Сергею Мозякину (48 голов).
«Барыс» показал худшую результативность в своей истории – 99 голов в 68 играх. Также у команды всего 8 побед в основное время – исторический минимум. Регулярный чемпионат КХЛ завершится в воскресенье, тогда же станут известны все пары плей-офф Кубка Гагарина.
«Барыс» получает неделю отдыха и возвращается к тренировкам.