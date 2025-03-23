«Барыс» завершил худший сезон в КХЛ

Фото: ХК "Барыс"

Дебютную шайбу в КХЛ забросил 20-летний казахстанец Аслан Жусупбеков. Гости решили свою задачу - форвард Джошуа Ливо забросил 49-ю шайбу в сезоне и установил новый рекорд Континентальной хоккейной лиге по голам в регулярном чемпионате, сообщает Спорт Шредингера.

Предыдущий рекорд принадлежал Сергею Мозякину (48 голов).

«Барыс» показал худшую результативность в своей истории – 99 голов в 68 играх. Также у команды всего 8 побед в основное время – исторический минимум. Регулярный чемпионат КХЛ завершится в воскресенье, тогда же станут известны все пары плей-офф Кубка Гагарина.

«Барыс» получает неделю отдыха и возвращается к тренировкам.