Бауыржан Кудайбергенов освобожден от должности вице-министра нацэкономики

Указы и распоряжения
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Этот пост он занял в июне 2023 года, покинув должность советника премьер-министра

Фото: пресс-служба правительства РК

Постановлением правительства Республики Казахстан Кудайбергенов Бауыржан Алибекович освобожден от должности вице-министра национальной экономики РК в связи с переходом на другую работу. Об этом сообщила пресс-служба кабмина, передает Kazpravda.kz

На этом посту в июне 2023 года он сменил Ильяса Усерова, задержанного по подозрению в коррупции.

 

#вице-министр #увольнение #нацэкономика #Бауыржан Кудайбергенов

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