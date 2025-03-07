Бауыржан Кудайбергенов освобожден от должности вице-министра нацэкономики

Этот пост он занял в июне 2023 года, покинув должность советника премьер-министра

Фото: пресс-служба правительства РК

Постановлением правительства Республики Казахстан Кудайбергенов Бауыржан Алибекович освобожден от должности вице-министра национальной экономики РК в связи с переходом на другую работу. Об этом сообщила пресс-служба кабмина, передает Kazpravda.kz

На этом посту в июне 2023 года он сменил Ильяса Усерова, задержанного по подозрению в коррупции.