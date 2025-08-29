Известный казахстанский продюсер поделилась в соцсетях творческими планами, сообщает Kazpravda.kz
Новый пост Баян Алагузова сопроводила фотографиями с недавнего семейного торжества по случаю празднования первого дня рождения ее младших дочерей Алисы и Алмы.
«Ты излучаешь ровно то, чем наполнен! Я люблю сказки, красоту, волшебство, и праздник! И да, мой следующий художественный фильм - настоящая казахская сказка, с принцессой, колдунами, перілерами, Умай-ана, и айдахарами», – написала она в Instagram
Большое количество подписчиков отметили красоту и символичность обряда тұсау кесу.
«Прекрасное зрелище! Наши национальные традиции, наряды, украшения», «Все хорошо, но тюбетейку с совиными перьями не носят в таком возрасте», «Такое чувство, как будто эти девочки всю жизнь были с вами», – гласят комментарии.