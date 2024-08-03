Байбол Ораков – один из первых казахов, ставших почетным железнодорожником

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Серик Кабдулов
собственный корреспондент по Атырауской области

Высокую награду – знак «Почетный железнодорожник» – он получил в октябре 1944 года от Министерства путей сообщения СССР. Об этом рассказывает его сын Мерген Байболов.

– Я проводил исследование в столичном архиве Министерства транспорта и коммуникаций, где и нашел приказ за подписью наркома путей сообщения генерала Лазаря Кагановича, в котором значатся фамилии 51 награжденного, и среди них только одна казахская – моего отца Оракова Байбола, – рассказывает Мерген-ага.

Как написано в архивных документах, «за образцовую работу и успешное выполнение задания правительства и военного командования по перевозке оборонных и народно-хозяйственных грузов в период Великой Отечественной войны приказом народного комиссара путей сообщения СССР наградить дорожного мастера Казан­джикской дистанции железнодорожных путей Б. Оракова знаком отличия «Почетный железнодорожник».

Сам Байбол Ораков родился в 1900 году в городе Форт-Александровске (Шевченко) ныне Мангистауской области. В то время из-за неблагоприятных климатических условий и безработицы многие жители покидали Мангышлак и мигрировали в Узбекистан, Туркменистан, Иран. И Байбол Ораков с двумя братьями пешим ходом отправился в Туркмению.

Братья устроились на строи­тельство Среднеазиатской железной дороги Красноводск – Ташкент – Оренбург. Это было в 1932-1933 годах.

По воспоминаниям потомка почетного железнодорожника, его отца перебрасывали с одной дистанции пути на другую. Красноводск, Небитдаг, Казан­джик, Ашхабад... И везде он отличался трудолюбием, смекалкой и добросовестностью.

Руководство, заметив способности Байбола, в 1938 году направило его в Москву на шестимесячные курсы при Министерстве путей сообщения СССР. После окончания учебы молодой железнодорожник получил удостоверение мастера путей сообщения за подписью министра Лазаря Кагановича. Вернувшись, продолжил работать на Ашхабадской железной дороге на дистанции «Казанджик». А вскоре началась Великая Отечественная война.

– Если говорить о работе железнодорожников в те годы, это был бессонный и, можно сказать, каторжный труд. Но при этом в самых экстремальных ситуациях железнодорожники умели сохранять хладнокровие. В одну из ночей 1942 года пришло срочное сообщение, что через станцию пройдут литерные поезда, которые всегда имели неоспоримый приоритет и сопровождались сотрудниками НКВД. Отец, как обычно, пошел проверять рельсы и обнаружил, что в некоторых местах «костыли» расшатались, и их срочно нужно как следует забить. Иначе катастрофа неминуема, – рассказывает Мерген Байболов.

Байбол-ага, не чувствуя под собой ног, побежал за молотком: времени нет, поезд уже приближается, а ему еще нужно успеть закрепить шпалы. Собрав все силы, бесстрашный мастер, чувствуя едва заметные вибрации рельсов, вызванные приближением поезда, начал забивать костыли.

Вот он уже слышит шум приближающегося поезда, а потом и гудки, крики помощника машиниста, который, заметив на рельсах человека, стоя на подножке кабины, интенсивно размахивал руками.

Мастер, хладнокровно забив последний костыль, успевает в последний момент спрыгнуть с путей и несколько минут неподвижно лежит на земле, переводя дыхание. Поезд, обдав горячим потоком воздуха, пронесся мимо.

В 1944 году ответственного сотрудника дистанции «Казанджик» Байбола Оракова наградили знаком «Почетный железнодорожник». На этом отрезке железнодорожных путей сообщения ветеран тыла проработал до конца войны.

– Потом отца перевели на другую станцию, и в 1955-м он получил еще одну награду – медаль «За трудовую доблесть», также у него есть знак «Ударник сталинского призыва», медаль «За трудовое отличие». Когда папа вышел на пенсию, в 1963 году мы с семьей вернулись в Казахстан, в поселок Жетыбай Мангистауской области, – рассказал Мерген-ага.

По словам сына ветерана железной дороги, Байбол Ораков умер в 1987 году в возрасте 87 лет. Его старший сын задался целью оставить потомкам память об отце – первом казахе, строившем в Туркмении железную магистраль и удостоенном высокого звания «Почетный железнодорожник СССР» в годы войны.

#почетный железнодорожник #День железнодорожника #Байбол Ораков

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