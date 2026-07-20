В селе Смирново в СКО открыли пожарную часть после реновации

Пожары
Айман Аманжолова
корреспондент

Министр по чрезвычайным ситуациям генерал-лейтенант Чингис Аринов торжественно открыл после реновации пожарную часть в селе Смирново Аккайынского района Северо-Казахстанской области. В мероприятии приняли участие аким области Гауез Нурмухамбетов, личный состав, ветераны и жители села, передает корреспондент Kazpravda.kz

Фото: gov.kz

Объект обеспечивает противопожарную защиту села Смирново и 28 близлежащих населенных пунктов Аккайынского района, где проживает свыше 17 тысяч человек.

Выступая на церемонии открытия, министр отметил, что обновление пожарных подразделений является частью системной работы по созданию современных условий для спасателей.

«За последние годы мы привели в современный формат около пятнадцати пожарных депо, и сегодня эта работа продолжается в Северо-Казахстанской области. Наша главная задача создать спасателям достойные условия для службы и обеспечить их современной инфраструктурой. Это поручение Главы государства, и мы последовательно его реализуем совместно с акиматами. Каждый районный центр и каждое село должны иметь современное пожарное депо. Эту работу мы будем продолжать», - подчеркнул Чингис Аринов.

В ходе мероприятия глава ведомства вручил сотрудникам ключи от новой пожарно-спасательной, инженерной и специализированной техники. На вооружение подразделения за счет средств местного исполнительного органа поступили пожарная автоцистерна, снегоболотоход ТРЭКОЛ, вахтовый автомобиль и оперативно-спасательные автомобили. За вклад в реализацию проекта ведомственными наградами МЧС и акима области награждены представители местных исполнительных органов, спасатели и предприниматели.

В ходе реновации пожарной части проведена масштабная модернизация объекта. Выполнен демонтаж части здания с последующей установкой современного ангара. Для личного состава созданы комфортные и функциональные условия для круглосуточного несения службы. Пожарная часть оснащена постом газодымозащитной службы, современным учебным классом, диспетчерским пунктом, помещениями для отдыха и подготовки личного состава, а также зонами хранения и обслуживания пожарно-технического вооружения и оборудования.

Кроме того, на прилегающей территории построены учебно-тренировочная башня для отработки профессиональных навыков, футбольное поле для занятий физической подготовкой, благоустроенная терраса и мангальная зона для отдыха сотрудников в свободное от несения службы время. Создана современная инфраструктура, обеспечивающая не только эффективную подготовку личного состава, но и комфортные условия для его отдыха и восстановления.

 

#МЧС #спасение #пожарный

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