В селе Байсерке Илийского района на участке для голосования №360 произошёл необычный и запоминающийся момент, сообщает Kazpravda.kz

На участок специально приехали 8 байкеров, которые выполнили свой гражданский долг и приняли участие в голосовании.

Это событие придало дню голосования особую атмосферу активности и интереса. Среди байкеров также был известный путешественник, объехавший мир на мотоцикле — Дмитрий Петрухин. Он является одним из тех, кто своими путешествиями прославляет Казахстан на международном уровне.

На сегодняшний день Дмитрий Петрухин побывал на пяти континентах и проехал на мотоцикле более 400 тысяч километров. За 15 лет путешествий он посетил около 170 стран мира. Его поездки направлены не только на личное развитие, но и на укрепление культурных связей и популяризацию Казахстана за рубежом.

Появление байкеров на участке №360 в Байсерке стало ярким событием для избирателей. Они продемонстрировали важность гражданской ответственности и подали пример активного участия в общественной жизни. Это придало дню референдума в селе особый колорит и оставило у жителей положительные впечатления.