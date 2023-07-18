Бег по замкнутому кругу

Глава крестьянского хозяйства «Ляззат» Манас Абдраманов из села Кумсуат в последнее время проводит в поле буквально круглые сутки. Не только он, все местные фермеры, объединив силы, нанимая на сезон объездчиков, пытаются отгонять от своих посевов лавиной идущих сайгаков. А приходят животные, делится Манас Абдраманов, действительно настоящей лавиной – настолько их в этом году много, в разы больше, чем в прошлом. К тому же поля фермера, засеявшего в этом году 3,5 тыс. га, граничат с пастбищами, поэтому ему приходится сложнее всех.

– Садимся на мотоциклы, автомобили, выезжаем в поле, дежурим день и ночь, охраняя посевы, привлекаем для этого местных жителей. В первые дни нашествия сайги мы не могли даже удержать ее натиск. Начинаешь отгонять, как в поле от большого числа бегущих животных поднимается такая пыль, что не видно ничего и никого. Как-то в меня, едущего на мотоцикле, врезался рогач, который несся, ничего не видя от пыли. Наши старания похожи на сизифов труд: отогнал­ с одной клетки поля – они заходят на посевы в другом его конце. В таком режиме живем в течение последнего месяца, все устали и физически, и морально, забыв о доме, семье. Приезжали к нам представители областного филиала ГП «Охотзоопром», видели, что происходит, но их задача – это охрана популяции, поэтому они научили нас, как нужно правильно отгонять стадо от посевов. Так что и фермеры соседствующих с нами районов также заняты сегодня тем, что отгоняют сайгаков от своих полей, а те кружат, не зная, куда податься, уходят, снова возвращаются. Вот и думаешь: если ничего не изменится, есть ли смысл сеять в будущем году, тратиться и вкладывать ресурсы, чтобы осенью, подсчитывая убытки, нанесенные сайгаками, ломать голову над тем, как закрыть долги, выплатить зарплату людям. Конечно, я понимаю, наши поля – ареал обитания древних животных, пути их миграции. Только нам-то что делать? В какие двери стучаться? – вопрошает фермер.

По словам руководителя КХ «Ивушка» Алены Чумак из села Бирсуат, ситуация с сайгаками в районе сложилась просто аховая. Главам нескольких крестьянских хозяйств приходится договариваться, объединять силы, самим садиться за руль автомобилей и отгонять сайгаков от своих полей. В прошлом году, делится Алена, больше страдали от набегов степной антилопы хлеборобы, поля которых граничили с пастбищами, но нынче сайгаки идут сплошной стеной, поэтому сложно всем.

– Что еще мы можем предпринять, если несметные стада степной антилопы, а в нынешнем году это выглядит именно так, вытаптывают наши посевы? У меня порой складывается впечатление, что мы, живя в XXI веке, как будто откатываемся в век каменный. Нас никто не слышит, даже в такой чрезвычайной ситуации никто не помогает, не интересуется, каково нам приходится. На мой взгляд, нужно вернуться к советскому опыту, когда численность поголовья этих животных строго контролировалась. Непонятно одно, как государство собирается сохранять популяцию сайгаков, если животным уже негде не то чтобы вольно пастись, но даже находиться в привычной среде обитания? – говорит она.

О том, что в текущем году сайгаков в Жаркаинском районе много, раз в пять больше, чем год назад, говорит и директор ТОО «Бирсуатагро» Дархан Рахметов. Глава хозяйства немногословен, на разговоры и описание ситуации в подробностях нет времени. Рассказал, что и у них все как у всех: приходится нанимать объездчиков, чтобы дежурили, ежедневно отгоняли сайгу от посевов. Единственная разница – у крупных ТОО ресурсов, конечно, больше, им несколько легче справляться с задачей. Тяжелее всего приходится мелким крестьянским хозяйствам.

– Численность сайгаков выросла на территории всей республики примерно на 40%, – делится руководитель центрального регионального филиала ПО «Охотзоопром» Шындос Омаров. – Если в прошлом году поголовье бетпакдалинской популяции, обитающей в восьми областях Казахстана, в том числе и в Акмолинской, варьировалось в пределах 489 тысяч особей, то по итогам авиаучета, проведенного в мае 2023 года, поголовье этой популяции степной антилопы достигло уже 745 тысяч голов. А по всей республике сайгаков на сегодня насчитывается около 2 млн голов. Да, наши сотрудники побывали в Жаркаинском районе, в частности, в Кумсуатском регионе, по просьбе акима сельского округа. Тогда, 10–15 дней тому назад, там ходило около 100 тысяч голов сайги. Бывая в районах, разъясняем сельским жителям, главам КХ, как нужно правильно отгонять животных, вот и жаркаинцам помогли отогнать стадо в ту сторону, где нет посевных площадей. Вместе с тем фермеры должны понимать, что в наши функции входит все-таки охрана популяции, не побоюсь сказать, что благодаря в том числе и бдительности сотрудников ПО «Охотзоопром», поголовье сайги достигло такого числа, – говорит он.

И продолжает, что, согласно поручению министра, они оказывают помощь аграриям, поскольку отрасль растениеводства – важная составляющая отечественной экономики. К тому же многие фермеры уже знают, что и как нужно делать при нашествии сайги, заранее готовятся к ее приходу. Напомнил, что в период окота сайгаки образуют крупные скопления, так называемые «родильные дома» на приграничной территории Атбасарского и Жаксынского районов. И именно в этот период животные особенно уязвимы и нуждаются в мерах дополнительной охраны.

– Сегодня ситуация несколько улучшилась, поскольку ростки пшеницы стали крепче, выше, острые кончики колосьев задевают, царапают носы низкорослых сайгаков, они почти не заходят в посевы. Могут лишь пересекать пшеничные поля в поисках водоема, а еще потому, что эта местность когда-то была ареалом их обитания. Им просто не оставили выбора. Мало того, что распаханы и засеяны поля на пути их миграции, строятся автотрассы, вдоль железнодорожных путей устанавливается сетка. То есть животные вынужденно идут через посевы, вытаптывая их, либо устраивая на них лежбища, – говорит Шындос Омаров.

Что касается какого-то решения, которого так ждут фермеры от Министерства экологии и природных ресурсов РК, оно, по словам Шындоса Омарова, ожидается в августе. С 20 по 27 мая Казахстан посетили зарубежные эксперты, которые ознакомились с ситуацией. Ведь еще в 2002 году Международным союзом охраны природы (МСОП) сайгак был отнесен к категории видов, находящихся под критической угрозой. Поэтому принять единоличное, самостоятельное решение в Министерстве экологии не могут. Тем не менее по поручению ведомства за изучение вопроса взялись и в Институте зоологии РК.

А пока, в частности, акмолинские фермеры, продолжают дежурить по очереди возле своих полей, отгоняя приближающихся сайгаков, как научили их представители ПО «Охотзоопром». При этом, как отметил руководитель ведомства, атбасарские фермеры отгоняют животных в сторону Егиндыкольского района, те в свою очередь гонят их в направлении Астраханского и Коргалжынского районов. Так и ходят сегодня сайгаки по кругу…

Конечно, фермеры не сидят сложа руки. Пишут в инстанции: министерства сельского хозяйства, экологии и природных ресурсов, выкладывают в сети ролики с лавиной бегущих сайгаков. Жаркаинские аграрии на днях отправили письмо-обращение акиму Акмолинской области с просьбой помочь в решении этого вопроса. Нужны деньги и люди, машины и заграждения. Наконец, какие-то технические средства или устройства, отпугивающие степную антилопу.

Следует также напомнить, что сайга сегодня под защитой СИТЕС или Конвенции о международной торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой исчезновения, к которой Казахстан присоединился в 1999 году. Видимо, и там должны сказать свое слово в решении проблемы?