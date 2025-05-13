Он 6 лет находился в международном розыске

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Комитет национальной безопасности РК сообщил о задержании Талгата Ардана, передает Kazpravda.kz

В сентябре 2019 года Генпрокуратура Казахстана направила в Минюст Турции запрос о выдаче объявленного в международный розыск экс-главы ТОО Астана LRT Талгата Ардана. В связи с этим, компетентными органами Турецкой Республики проводились соответствующие розыскные мероприятия.

В текущем году КНБ установил его точное местонахождение, после чего правоохранительными органами Турции было проведено задержание в городе Анталья.

9 мая суд Антальи принял решение о депортации Талгата Ардана в Казахстан и в настоящее время он содержится под стражей. Начаты правовые процедуры по его возвращению в Казахстан.

Напомним, судом Астаны Ардан был признан виновным по статьям 189 части 4 и 361 части 4 Уголовного кодекса и заочно осужден к 9 годам лишения свободы.

Экс-председатель правления ТОО «Астана LRT» Талгат Ардан был объявлен в международный розыск. Об этом сообщил нынешний глава компании Бекмырза Игендербинов на пресс-конференции в Правительстве РК.

Также ранее сообщалось, что к 7 годам лишения свободы заочно приговорили бывшего заместителя акима столицы Каната Султанбекова и экс-председателя правления ТОО «Астана LRT» Талгата Ардана.