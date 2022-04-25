Беглого контрабандиста задержал Интерпол Казахстана

Национальным центральным бюро Интерпола МВД Казахстана при взаимодействии правоохранительных органов Кыргызстана в Бишкеке задержан 40-летний гражданин Турции, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Polisia.kz.

Он разыскивался за экономическую контрабанду драгоценных металлов через государственную границу республики на сумму более 488 миллионов тенге.

"Преступная группа из граждан Турции и Казахстана организовала пересечение третьим лицом "стерильной зоны" Международного аэропорта города Нур-Султан для вывоза контрабандным путем, без декларирования, золота в особо крупном размере в город Стамбул", - отмечается в сообщении.

Фигурант помещен под стражу, решается вопрос его о экстрадиции в Казахстан, добавили в полиции.