Беглого убийцу спустя 20 лет задержали в Казахстане

Иностранца, находившегося в международном розыске 20 лет, задержали полицейские Атырауской области, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Telegram-канал POLISIA.KZ.

Фото: t.me/POLICE_of_KZ

20 апреля сотрудники управления по противодействию экстремизму Департамента полиции Атырауской области выявили и задержали гражданина Узбекистана 1975 года рождения, объявленного в международный розыск.

Мужчину находится в розыске по уголовному делу об умышленном убийстве и хранении незаконного оружия.

В ходе обыска временного места жительства 48-летнего иностранца в Казахстане были изъяты запрещенные религиозные книги и диски.

По этому факту подозреваемый задержан и арестован в соответствии со статьей 128 УПК РК.