Бектенов гарантировал инвесторам защиту от давления со стороны госорганов и силовиков

Правительство Казахстана гарантирует инвесторам защиту от давления со стороны государственных и правоохранительных органов. Об этом заявил глава кабмина Олжас Бектенов на заседании правительства, сообщает Kazpravda.kz .

Фото: пресс-служба правительства РК

- Сегодня многие государства мира нацелены на приток инвестиций. Казахстан – не исключение! Мы заинтересованы во взаимовыгодном сотрудничестве с отечественным и зарубежным бизнесом. Мы непрерывно стремимся к созданию наиболее благоприятных условий для притока долгосрочных инвестиций. Хочу заверить, что правительство Казахстана гарантирует содействие каждому крупному инвестиционному проекту, нацеленному на открытие современных производств высокого передела, опережающее развитие информационных технологий, создание инновационных предприятий, способствующих динамичному прогрессу нашей страны, - сказал премьер.

По его словам, инвесторам правительство будет беспрепятственно предоставлять доступ к ресурсам, оказывать инфраструктурную и консультативную поддержку, помощь со сбытом продукции.