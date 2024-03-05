Бектенов гарантировал инвесторам защиту от давления со стороны госорганов и силовиков

Экономика, Правительство
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Наталия Буланова
выпускающий редактор

Правительство Казахстана гарантирует инвесторам защиту от давления со стороны государственных и правоохранительных органов. Об этом заявил глава кабмина Олжас Бектенов на заседании правительства, сообщает Kazpravda.kz.

Фото: пресс-служба правительства РК

- Сегодня многие государства мира нацелены на приток инвестиций. Казахстан – не исключение! Мы заинтересованы во взаимовыгодном сотрудничестве с отечественным и зарубежным бизнесом. Мы непрерывно стремимся к созданию наиболее благоприятных условий для притока долгосрочных инвестиций.

Хочу заверить, что правительство Казахстана гарантирует содействие каждому крупному инвестиционному проекту, нацеленному на открытие современных производств высокого передела, опережающее развитие информационных технологий, создание инновационных предприятий, способствующих динамичному прогрессу нашей страны, - сказал премьер.

По его словам, инвесторам правительство будет беспрепятственно предоставлять доступ к ресурсам, оказывать инфраструктурную и консультативную поддержку, помощь со сбытом продукции.

- Заверяю: вы будете защищены от какого-либо давления со стороны государственных и правоохранительных органов. Напротив, в лице правительства вы найдете надежного и предсказуемого партнера. Для решения этих вопросов уже действует Инвестиционный штаб. В конце прошлого года президент Касым-Жомарт Токаев наделил его особыми полномочиями.

Мы намерены реализовать и другие инициативы для увеличения притока отечественных и иностранных инвестиций. Среди них – применение принципиально новых подходов и стимулов для инвесторов в приоритетных отраслях экономики, налоговые преференции, исключение бюрократии и излишних требований к бизнесу.

Убежден, что совместными усилиями мы сможем достичь значительных успехов в росте экономики Казахстана и обеспечить взаимовыгодное сотрудничество, —  заключил Олжас Бектенов.

 

#Правительство #защита #Бектенов #инвесторы #гарантия

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