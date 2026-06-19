Бектенов и Милатович обсудили торгово-экономическое сотрудничество

Во время встречи было отмечено, что текущий уровень двустороннего товарооборота не раскрывает весь имеющийся потенциал сотрудничества

Фото: пресс-служба правительства РК

Вопросы реализации договоренностей, заключенных по итогам переговоров на уровне президентов Казахстана и Черногории, рассмотрели в ходе встречи Президент Черногории Яков Милатович и Премьер-министр Казахстана Олжас Бектенов, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу правительства

«Сегодня у Вас состоялись плодотворные и конструктивные переговоры с Президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым. Я уверен, что Ваш визит откроет новую главу в казахско-черногорских отношениях. Правительство Казахстана возьмет на контроль реализацию всех достигнутых на высшем уровне договоренностей», — подчеркнул Премьер-министр.

«Правительства наших стран ведут работу над рядом двусторонних соглашений, которые создадут надежную правовую основу для дальнейшего укрепления партнерства. Речь идет о документах в сферах экономического сотрудничества, юстиции и цифровизации. Мы высоко оцениваем достижения Казахстана в области цифровой трансформации, и считаем, что можем перенять ценный опыт вашей страны в этом направлении», — отметил Яков Милатович. 

Отмечено, что текущий уровень двустороннего товарооборота не раскрывает весь имеющийся потенциал сотрудничества. 

В контексте обозначенных президентами двух стран задач, внимание уделено перспективным проектам в сферах торговли, транспорта и логистики, сельского хозяйства, цифровых технологий, туризма, образования. 

В агропромышленном комплексе отмечена готовность Казахстана экспортировать на рынок Черногории сельскохозяйственную продукцию, в том числе муку, пшеницу, масличные культуры и продукцию глубокой переработки. Также обсуждены вопросы взаимодействия в области развития сельскохозяйственной науки, семеноводства, биотехнологий, животноводства и иных устойчивых методов ведения сельского хозяйства.

В транспортно-логистической сфере подчеркнута роль Казахстана как главного транзитного моста между Европой и Азией. Объем перевозок по Транскаспийскому международному транспортному маршруту за прошедший год вырос на более чем 36% и составил 77 тыс. контейнеров ДФЭ. Учитывая стратегически выгодное расположение Черногории и ее вклад в обеспечение доступа к Адриатическому морю, участники встречи отметили широкие возможности для расширения торговых и инвестиционных связей. Кроме того, обсуждено сопряжение мощностей ТМТМ с портом Бар, что позволит создать новый сквозной мультимодальный коридор в Южную и Центральную Европу.

Внимание уделено перспективам сотрудничества в сфере цифровизации и искусственного интеллекта. Казахстан входит в число мировых лидеров по цифровизации государственных услуг, более 90% которых сегодня доступны онлайн. В данном направлении имеется существенный потенциал для расширения партнерства в области цифровой трансформации, ИИ, государственного управления и инноваций через создание совместных GovTech- и ИИ-инициатив.

Руководитель Правительства Казахстана проинформировал делегацию Черногории о созданном в стране инвестиционном климате. В числе ключевых мер – обновление Концепции инвестиционной политики до 2030 года, усиление защиты прав инвесторов в рамках работы Инвестиционного штаба и деятельности профильного комитета при Генеральной прокуратуре, введение нового специального визового режима «Altyn Visa» для иностранных инвесторов и высококвалифицированных специалистов.

Премьер-министр Олжас Бектенов подтвердил готовность Правительства обеспечить практическую реализацию договоренностей, достигнутых в ходе переговоров на высшем уровне.

#сотрудничество #Бектенов #Черногория

Популярное

Все
Хедлайнером международного фестиваля в ВКО станет Димаш Кудайберген
Спасибо за жизнь
Наскальное послание из глубины веков
Домбра Жамбыла – в дар музею
Столичные выпускники организовали благотворительную акцию
Когда труд приносит радость
Это не игрушка!
Нейрохирургия страны вышла на мировой уровень
Там, где реальность переплетается со сказкой
Дастан Сатпаев уезжает в «Челси»
Освоены новые методы восстановления детей после ожогов
Возрождение отрасли
Памяти Сагитжана Бермаганбетова
Возвращение
Робототерапия вместо лекарств
У дружбы четыре лапы
Шаг в медицину будущего
Настоящая династия
Город с особым характером
Не надо печалиться
Великий писатель земли кыргызской
Плотину на озере Иссык вновь вернут государству
Текели обретает новый стиль
Илон Маск стал первым в истории долларовым триллионером
Казахский помогает располагать к себе клиентов
Казахстанский художник победил на старейшем арт-фестивале Италии
Димаша Кудайбергена встретили в акимате Актюбинской области
Новые села на карте газоснабжения
Снижение турпотока ударило по гостиницам Алматы
Прокуратура защитила инвестора, строящего овощехранилище в Акмолинской области
Национальный каталог товаров меняет правила торговли
Матч открытия ЧМ-2026 по футболу вошёл в историю
Задержан карагандинец, публиковавший в соцсетях попытки скрыться от полиции
Какие страны быстрее всех наращивают мощности солнечных электростанций
Движение по дорогам Дарбаза – Мактаарал и Мойынты – Кызылжар запустят в ноябре
В Алматы представили роботакси
Казахстан вновь вошел в десятку лучших на этапе Кубка мира по стрельбе из лука
ШОС – 25 лет: новый рубеж, широкие перспективы
Конституционный закон Республики Казахстан
Подземные хроники Кангюя
Закон Республики Казахстан О государственной службе Республики Казахстан
Профессионал, спортсмен, семьянин, полиглот
Россия – Казахстан: союз в сердце Евразии
«Птичий дом» страны – в Коргалжыне
В Нацгвардии определили победителей турнира по мини-футболу
Где в мире самый быстрый рост числа миллиардеров
ИИ-решения для казахского языка
Лошадей Пржевальского выпустили в дикую природу на территории резервата «Алтын Дала»
Мудрый, добрый, человечный...
Мостостроителям дан срок до сентября
Бюджет, налоги и прозрачность: казашка рассказала о работе в администрации Мюнхена
Педагог с большой буквы
Саудиты стремительно достраивают самое высокое здание в мире
Казахстанцам с крупным первоначальным взносом снизят ставку по ипотеке
Как будут учиться студенты-медики: разъяснение мажилисмена
Сильные дожди с градом нагрянут в Казахстан
Начнут выращивать форель и осетра
Трёхлетний Амре получил Благодарственное письмо Главы государства
Золотые «орешки»: в чем феномен главного казахстанского герлз-бэнда
Права человека: новые акценты Конституции Казахстана

Читайте также

Спикер Мажилиса встретился с Маршалом Сената Польши
Президент Черногории посетил Мажилис
Первый грузовой рейс Emirates SkyCargo прибыл в Алматы
Маулен Ашимбаев встретился с маршалом Сената Польши

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]