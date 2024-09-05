Бектенов и Томский обсудили новые идеи inDrive для Казахстана

Технологии , Инвестиции
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Наталия Буланова
выпускающий редактор

В частности, inDrive выступил с предложением открыть в РК университет inVision U на 400 мест

Фото: пресс-служба правительства РК

Премьер-министр Казахстана Олжас Бектенов встретился с основателем и СЕО глобальной платформы транспортных и городских услуг inDrive Арсеном Томским. Они обсудили актуальные вопросы цифровой индустрии и рассмотрели перспективы внедрения новых решений для улучшения качества жизни казахстанцев, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу правительства РК

«Глава государства в Послании поручил активизировать работу в сфере цифровизации. Это приоритетная задача.  Казахстан нацелен на увеличение доли цифровых технологий в структуре экономики и дальнейшее наращивание экспорта IT-услуг. Мы приветствуем присутствие крупных IT-компаний на нашем рынке», — подчеркнул Олжас Бектенов.

В свою очередь Арсен Томский выразил заинтересованность в реализации совместных цифровых платформ и сотрудничестве в области развития интеллектуальной индустрии. В частности, inDrive выступил с предложением открыть в Казахстане университет inVision U на 400 мест по подготовке квалифицированных специалистов по направлениям IT, образование, наука, искусство и др.

Кроме того, компания планирует реализовать ряд экологических инициатив по улучшению качества воздуха в крупных мегаполисах. Первый проект будет реализован в Алматы. Глава правительства поручил соответствующим государственным органам оказать содействие общественному проекту.

По итогам встречи также обозначена важность обеспечения законности и прозрачности трудовых процессов, безопасности на дорогах. Также InDrive поддерживает инициативу Казахстана по платформенной занятости.

Сервис inDrive представлен в 750 городах 46 стран мира. В 2021 году компания достигла статуса «единорога». В 2022 году офис компании был релоцирован в Алматы. В настоящее время в казахстанском офисе inDrive работает порядка 800 человек.

 

#проекты #indrive #Томский

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