Бектенов обозначил меры по снижению инфляции

Правительство,Экономика
132
Дана Аменова
специальный корреспондент

По его словам, особое внимание стоит уделить стабилизации цен и потребкредитования и насыщению рынка продукцией ОТП

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Премьер-министр обозначил ряд мер, необходимых для снижения инфляционных процессов, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Правительства

Отдельное внимание уделено стабилизации потребительского кредитования населения.

«Требуется усилить работу по стабилизации потребительских цен. Давление на инфляцию оказывают внешние цены на продовольственном рынке. Следует максимально обеспечить внутренний рынок отечественной продукцией и ускорить формирование стабфондов продовольственных товаров. Как отметил Глава государства, необходимо принять решительные меры по стабилизации потребительского кредитования. Банкам и кредитным организациям, торговым точкам надо полностью раскрывать стоимость рассрочек в цене товаров, все переплаты при кредитовании», — подчеркнул Олжас Бектенов. 

Кроме того, Глава Кабмина поручил проводить соответствующую разъяснительную работу в средствах массовой информации и социальных сетях.

#инфляция #Бектенов #поручения

Популярное

Все
Стартовала подписная кампания на 2026 год
Первые выпускники De Montfort University Kazakhstan получили дипломы
Путь к мечте
Турнир для сильных духом
Сезон обещает быть интересным
Завершили первенство достойно
«Сардар» воспитывает лидерские качества
«Актобе» – чемпион страны
Фестиваль театрального искусства этносов Казахстана прошел в Алматы
Аким Шымкента принял участие в субботнике
Тысячи студентов региона охвачены дуальным обучением
Внедрен институт старших солдат
Вуз как образовательный хаб приграничья
Самое ценное в находках – информация
Есть спрос – будет и предложение
Алматинская область вновь побила рекорд посещаемости
ТБО на экспорт – чем не товар?
Три вида платежей. А цель – одна
Сила музыки
Секрет предпринимательницы Назгуль Ахметовой в том, что она делает все с любовью
Пенсионерам вход бесплатный
Завершена реконструкция Центрального стадиона
В Казахстане станет сложнее пользоваться банкоматами
Опасность в тарелке: в СКО зарегистрировали 19 случаев описторхоза
Пожар в столичном кафе: ремонт в пострадавших квартирах завершен на 90%
В Шымкенте открыли 14 социальных павильонов
Лювак для бодрости
Главнокомандующий Нацгвардией провел приём граждан
За пловом и природой – в Таджикистан
В Таразе открылся Дом культуры
«Жассарбаз»: прикоснуться к небу
Виноградные слезы
Кто может пройти бесплатные скрининги в поликлиниках
Камера зафиксировала авто со скрытым номером на трассе Астана - Щучинск
В Семее открылась художественная выставка «12–54»
Стекольный завод запущен в Алматы
О погоде в Казахстане до пятницы сообщили синоптики
Ученые разработали новый инструмент для борьбы с фейками
Казахстанские бабушки покорили европейский подиум
Обещания в бензобак не зальешь
Гвардеец завоевал «бронзу» на Кубке мира по боевому самбо
WORLD UNIFIGHT CHAMPIONSHIP – казахстанский гвардеец снова на вершине
Треть урожая ушла под снег
Движение по мосту Арыс частично ограничат в Астане
Президенту представили производимую в Акмолинской области аграрную продукцию
Где и по какой цене можно приобрести уголь в Астане
Около 500 тонн продукции привезут на столичную ярмарку из ЗКО и Костанайской области
Токаев проводил Президента Италии в аэропорту Астаны
Машины в кюветах, перебои с электроэнергией и сломанные деревья: в Костанай пришла зима
В Костанайской области начались мероприятия, посвященные 140-летию Миржакыпа Дулатулы
К строительству крупнейшего завода по производству снеков приступили в Алматинской области
В Алматинской области приняли меры по факту незаконного демонтажа плотины
Чем может гордиться Темиртау?
Президент поблагодарил Головкина за возвращение бокса в олимпийскую «семью»
Рахмет от звезд: как прошел концерт Backstreet Boys в Астане
Правила проверки водителей на опьянение изменили в Казахстане
Синоптики рассказали о погоде в Казахстане на октябрь
Пустующую площадку под мостом превратили в место досуга в Астане
О погоде в Казахстане на ближайшие три дня сообщили синоптики
Продукты стали дешевле

Читайте также

«​До конца года изменений тарифов на комуслуги не планирует…
Цены на золото и серебро бьют новые рекорды
«Приложить максимум усилий»: Бектенов обратился к акимам от…
6,5 трлн тенге из бюджета направлены на социальные нужды ка…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]