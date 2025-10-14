По его словам, особое внимание стоит уделить стабилизации цен и потребкредитования и насыщению рынка продукцией ОТП

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Премьер-министр обозначил ряд мер, необходимых для снижения инфляционных процессов, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Правительства

Отдельное внимание уделено стабилизации потребительского кредитования населения.

«Требуется усилить работу по стабилизации потребительских цен. Давление на инфляцию оказывают внешние цены на продовольственном рынке. Следует максимально обеспечить внутренний рынок отечественной продукцией и ускорить формирование стабфондов продовольственных товаров. Как отметил Глава государства, необходимо принять решительные меры по стабилизации потребительского кредитования. Банкам и кредитным организациям, торговым точкам надо полностью раскрывать стоимость рассрочек в цене товаров, все переплаты при кредитовании», — подчеркнул Олжас Бектенов.

Кроме того, Глава Кабмина поручил проводить соответствующую разъяснительную работу в средствах массовой информации и социальных сетях.