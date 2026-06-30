Бектенов обозначил приоритеты работы «Самрук-Қазына»

Правительство
Дана Аменова
специальный корреспондент

По словам главы Кабмина, фонду необходимо сконцентрировать усилия на решении поставленных Президентом задач по экономическому росту

Фото: пресс-служба Правительства

Премьер-министр Олжас Бектенов провел заседание Совета директоров АО «Самрук-Қазына», сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Правительства 

Руководитель правительства подчеркнул важность оперативного выполнения задач, поставленных Президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым на совместном заседании палат парламента.

«Глава государства поручил нарастить усилия по обеспечению устойчивого развития страны. Президентом поставлены задачи по экономическому росту, развитию транспортно-логистической, энергетической, цифровой инфраструктуры. В укреплении инфраструктурного каркаса страны значимая роль отводится и Фонду «Самрук-Қазына». Всем ответственным госорганам, в том числе руководству Фонда и компаниям группы, необходимо максимально сконцентрировать свои усилия, ресурсы и незамедлительно приступить к этой большой работе», – подчеркнул Олжас Бектенов.

На повестке заседания Совета директоров рассмотрены основные производственные и финансовые показатели деятельности Фонда, ход реализации ключевых инвестиционных проектов.

Председатель правления АО «Самрук-Қазына» Нурлан Жакупов доложил, что в рамках реализации поручений Главы государства по развитию экономики в течение последних трех лет Фонд завершил свыше 35 инвестиционных проектов общей стоимостью 3,3 трлн тенге.

Введены новые энергетические мощности и объекты электросетевой инфраструктуры, модернизированы нефтегазовые объекты, расширена транспортная инфраструктура, включая железнодорожные линии и контейнерные хабы, а также реализованы проекты по обеспечению населения питьевой водой и газификации регионов.

По данным Фонда, в текущем году планируется завершение 16 инвестиционных проектов общей стоимостью 3,3 трлн тенге.

В транспортной отрасли предусмотрено завершение строительства железнодорожных линий «Мойынты – Кызылжар» и «Дарбаза – Мактаарал», модернизации участков «Алтынколь – Жетыген» и «Бейнеу – Мангистау», строительства вторых путей на участке «Достык – Алашанькоу», а также внедрение системы автоблокировки на железнодорожных участках.



В нефтегазовом и энергетическом секторах планируется ввести в эксплуатацию газоперерабатывающий завод на месторождении Кашаган мощностью 1 млрд м3 газа в год, установку по производству водорода на Павлодарском нефтехимическом заводе, реализуемую с Air Liquide Munay Tech Gases, Алматинскую ТЭЦ-2, парогазовую установку в Туркестанской области, а также гибридную электростанцию, реализуемую совместно с ENI.

В области цифровой трансформации Фонд планирует завершить строительство центра обработки данных в городе Косшы и прокладку волоконно-оптической линии связи по дну Каспийского моря. В октябре также в Косшы ожидается ввод нового суперкомпьютерного кластера, который позволит почти в четыре раза увеличить вычислительные мощности Фонда. Кроме того, в группе компаний Фонда внедряются решения на основе ИИ для автоматизации бизнес-процессов и повышения производительности труда.

С начала 2026 года начато строительство десяти крупных инвестиционных проектов:

завод по производству бутадиена в Атырауской области;

объекты инфраструктуры для проектов «Полиэтилен» и «Бутадиен» в Атырауской области;

Долина центров обработки данных (ЦОД) в г. Экибастузе;

ВЭС мощностью 1 ГВт с участием компании Masdar в Жамбылской области;

ВЭС мощностью 1 ГВт с участием компании China Power International Holding в Павлодарской области;

ВЭС мощностью 500 МВт с участием компании Energy China в Карагандинской области;

сети беспроводной связи стандарта LTE-R на объектах железнодорожной инфраструктуры;

теплоэлектроцентрали (ТЭЦ) в городах Семей и Усть-Каменогорск;

пилотное внедрение SMART-приборов учета электроэнергии в южных регионах Казахстана.

Рассмотрены планы по реализации долгосрочной инвестиционной программы Фонда. В 2027-2029 годах предусматривается реализация 36 инвестиционных проектов общей стоимостью 21 трлн тенге.

Они охватывают строительство новых энергетических объектов, включая ТЭЦ, проекты в сфере возобновляемых источников энергии, развитие электросетевой инфраструктуры, реализацию крупных проектов в нефтегазовой и нефтегазохимической отраслях, а также строительство железнодорожной инфраструктуры.

В числе приоритетов – дальнейшее развитие сети 5G, цифровой инфраструктуры и создание Долины центров обработки данных.

По итогам заседания Премьер-министр поручил руководству АО «Самрук-Қазына» обеспечить своевременную реализацию инвестиционных проектов, усилить контроль за соблюдением сроков их исполнения, а также принять меры по увеличению доли местного содержания в товарах, работах и услугах при реализации проектов.

#Правительство #Бектенов #фонд #«Самрук-Қазына»

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