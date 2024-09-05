Бектенов обсудил с главой ЕАБР реализацию крупных инфраструктурных проектов

Премьер подчеркнул, что Евразийский банк развития является одним из важных партнеров и надежных источников инвестиций

Фото: пресс-служба правительства РК

Премьер-министр Казахстана Олжас Бектенов провел встречу с председателем правления Евразийского банка развития Николаем Подгузовым. Они рассмотрели вопросы расширения инвестиционного взаимодействия и участия ЕАБР в реализации инфраструктурных проектов, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу правительства РК

Олжас Бектенов и Николай Подгузов отметили высокую инвестиционную активность Евразийского банка развития в Казахстане. С начала текущего года ЕАБР уже профинансировал проекты в различных секторах экономики на общую сумму более $900 млн. При этом в 2023 году в Казахстан вложен $1 млрд. По итогам текущего года ожидается, что объем инвестиций будет значительно увеличен и достигнет $1,4-$1,6 млрд.

В перечне реализуемых в Казахстане приоритетных проектов ЕАБР – внедрение циклично-поточной технологии добычи угля, строительство солнечных электростанций, реконструкция и расширение магистрального водовода «Астрахань - Мангышлак», строительство и реконструкция автомобильных дорог.

«Глава нашего государства в Послании народу Казахстана обозначил задачи по решению первоочередных инфраструктурных проблем. Сейчас ведется масштабная работа по модернизации и строительству инженерной, транспортной, социальной и цифровой инфраструктуры. Мы готовы к расширению сотрудничества с Банком на взаимовыгодных условиях и заинтересованы в совместной реализации важных для экономики страны проектов», — отметил Олжас Бектенов.

В свою очередь председатель ЕАБР Николай Подгузов сообщил о готовности Банка к укреплению взаимодействия в осуществлении крупных инвестиционных проектов.

Стороны также обсудили вопросы текущего инвестиционного портфеля Банка, диверсификации структуры капитала, повышения качества корпоративного управления.