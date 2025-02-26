Бектенов обсудил с главой ЕАБР совместную реализацию проектов

В 2025 году Банк намерен продолжить финансирование ключевых стратегических проектов в РК
Премьер-министр Казахстана Олжас Бектенов провел встречу с председателем правления Евразийского банка развития Николаем Подгузовым. Они рассмотрели вопросы дальнейшего сотрудничества в рамках реализации совместных проектов, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу правительства РК
По итогам 2024 года Банк направил на проекты в республике почти $1,4 млрд, в целом за последние 3 года объем инвестиций банка в стране составил $3,6 млрд. Таким образом, доля проектов в Казахстане продолжает занимать важное место в портфеле банка.
Николай Подгузов отметил, что в 2025 году Банк намерен продолжить финансирование ключевых стратегических проектов в сферах энергетики, транспорта и промышленности, уделяя особое внимание внедрению цифровых технологий и инновационных решений.
В текущем году ЕАБР планирует инвестировать в такие социально значимые проекты, как расширение и модернизация ТЭЦ в Центральном и Восточном регионе Казахстана, строительство завода по производству полиэтилена, строительство солнечной электростанции мощностью 545 МВт Алтын Дала.
Премьер-министр отметил, что Казахстан заинтересован в дальнейшем расширении сотрудничества, особенно в сферах энергетики, инженерной и коммунальной инфраструктуры.
«Евразийский банк развития является важным партнером Казахстана. В прошлом году объем инвестиций в нашу экономику вырос почти на 40%. Кредитный портфель Банка по Казахстану увеличился до 63,4% от общего объема. Мы заинтересованы в дальнейшем расширении сотрудничества с Банком на взаимовыгодных условиях. Мы также намерены раскрывать потенциал как традиционных, так и новых направлений взаимодействия», — подчеркнул Олжас Бектенов.