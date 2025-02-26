Бектенов обсудил с главой ЕАБР совместную реализацию проектов

Международное сотрудничество,Банки и финансы
80

В 2025 году Банк намерен продолжить финансирование ключевых стратегических проектов в РК

Фото: пресс-служба правительства РК

Премьер-министр Казахстана Олжас Бектенов провел встречу с председателем правления Евразийского банка развития Николаем Подгузовым. Они рассмотрели вопросы дальнейшего сотрудничества в рамках реализации совместных проектов, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу правительства РК

По итогам 2024 года Банк направил на проекты в республике почти $1,4 млрд, в целом за последние 3 года объем инвестиций банка в стране составил $3,6 млрд. Таким образом, доля проектов в Казахстане продолжает занимать важное место в портфеле банка.

Николай Подгузов отметил, что в 2025 году Банк намерен продолжить финансирование ключевых стратегических проектов в сферах энергетики, транспорта и промышленности, уделяя особое внимание внедрению цифровых технологий и инновационных решений.

В текущем году ЕАБР планирует инвестировать в такие социально значимые проекты, как расширение и модернизация ТЭЦ в Центральном и Восточном регионе Казахстана, строительство завода по производству полиэтилена, строительство солнечной электростанции мощностью 545 МВт Алтын Дала.

Премьер-министр отметил, что Казахстан заинтересован в дальнейшем расширении сотрудничества, особенно в сферах энергетики, инженерной и коммунальной инфраструктуры.

«Евразийский банк развития является важным партнером Казахстана. В прошлом году объем инвестиций в нашу экономику вырос почти на 40%. Кредитный портфель Банка по Казахстану увеличился до 63,4% от общего объема. Мы заинтересованы в дальнейшем расширении сотрудничества с Банком на взаимовыгодных условиях. Мы также намерены раскрывать потенциал как традиционных, так и новых направлений взаимодействия», — подчеркнул Олжас Бектенов.

 

#переговоры #сотрудничество #проекты #ЕАБР

Популярное

Все
Принять, адаптироваться и научиться правильно реагировать
Топливо, энергия и карбонизация
Как молодой алматинец поехал покорять Америку
«Отпан»: открытый урок для педагогов
В ожидании рекордного подъема воды
Управленцы нового формата
Эстафета поколений
Шаг к энергонезависимости
Тестируют установки, выкупают дома
Шагает «цифра» по полям
Формализм недопустим
Обязанность государства и ответственность граждан
Научить учиться
Гарант согласия и стабильности
Главное – не сдаваться
Основа научного прогресса
Обсуждены перспективные проекты
Жительница Конаева обустроила в своей квартире реабилитационный центр
Представлены отечественные разработки
Инструменты повышения эффективности госаппарата
Возврат к историческому времени
Сносить нельзя оставить
Пешком и без денег путешествует Аскар Серикпаев
Кызылординский «Кайсар» будет играть без легионеров
На грани закрытия оказались частные детсады Петропавловска
Аким области Абай призвал бизнесменов вкладывать инвестиции в Семей
Казахстанцам упростили выдачу кредитов на отечественные авто
В Казахстане хотят лицензировать психологов
Село работящих людей
Чемпионка по пауэрлифтингу погибла при подъеме штанги в Индии
Мария Мудряк выступит с концертом в Павлодаре
Правительство РК приступает к масштабному финансированию реального сектора экономики
Какие лекарства станут выдавать бесплатно в Казахстане
«Непонятна причина такой агрессии»: мажилисмен – об атаке дронов на КТК
Только от жизни собачьей…
В Алматы ученые обсуждали историко-культурное наследие Золотой Орды
Михаил Шайдоров завоевал «золото» чемпионата четырех континентов
Он жизнь свою Отчизне посвятил
Разрабатывается проект генплана Туркестана
Новый аким области Абай проверил строительство моста в Семее
«Проблема из пальца высосана»: вице-министр – о прогреве автомашин более пяти минут
Астана переходит в «умный» режим
Печальное событие произошло в семье Баян Алагузовой
Почти 30 млн тенге похитили чиновники из сферы образования в Туркестанской области
Арабская компания запускает новый проект в Казахстане
Парикмахерские услуги подорожали в Казахстане
Как в гимназии № 27 Алматы воспитывают всесторонне развитых личностей
Общественный туалет с уникальным дизайном построили в Шымкенте
Сбежавшего от полиции водителя привлекли к ответственности по 8 статьям в Таразе
Ученые исследовали происхождение казахских собак породы тобет
Инфляция в Казахстане: в какой области растут цены
Резюмируя поручения Президента
Сколько пенсионеров в Казахстане и какую пенсию они получают
Бизнес в Семее сетует на бесконтрольное повышение тарифов
История Каргалинского клада: в 1939 году республику взбудоражила весть о находке клада с золотом
Северный Казахстан демонстрирует успехи в АПК
Уникальный ясли-сад с соляной шахтой открылся в городе Сатпаеве
В Атырау запланирована реконструкция центрального моста
Правила организации и проведения техосмотра изменили в Казахстане
Подвиг казахстанцев еще ждет своих исследователей

Читайте также

Что делать, если у Вас просрочка по кредиту
Кыргызской делегации представили достижения Казахстана в ко…
Премьер-министры Казахстана и Кыргызстана обсудили меры по …
Standard&Poor’s подтвердило суверенный кредитный рейтинг Ка…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]