Бектенов обсудил с главой ЕАБР совместную реализацию проектов

В 2025 году Банк намерен продолжить финансирование ключевых стратегических проектов в РК

Фото: пресс-служба правительства РК

Премьер-министр Казахстана Олжас Бектенов провел встречу с председателем правления Евразийского банка развития Николаем Подгузовым. Они рассмотрели вопросы дальнейшего сотрудничества в рамках реализации совместных проектов, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу правительства РК

По итогам 2024 года Банк направил на проекты в республике почти $1,4 млрд, в целом за последние 3 года объем инвестиций банка в стране составил $3,6 млрд. Таким образом, доля проектов в Казахстане продолжает занимать важное место в портфеле банка.

Николай Подгузов отметил, что в 2025 году Банк намерен продолжить финансирование ключевых стратегических проектов в сферах энергетики, транспорта и промышленности, уделяя особое внимание внедрению цифровых технологий и инновационных решений.

В текущем году ЕАБР планирует инвестировать в такие социально значимые проекты, как расширение и модернизация ТЭЦ в Центральном и Восточном регионе Казахстана, строительство завода по производству полиэтилена, строительство солнечной электростанции мощностью 545 МВт Алтын Дала.

Премьер-министр отметил, что Казахстан заинтересован в дальнейшем расширении сотрудничества, особенно в сферах энергетики, инженерной и коммунальной инфраструктуры.