Бектенов открыл международный турнир на Кубок Президента РК по настольному теннису

Спорт
1

В соревнованиях примут участие участник Олимпийских игр Кирилл Герасименко, чемпион мира среди молодежи Алан Курмангалиев, победители международных турниров Зауреш Акашева и Сарвиноз Миркадирова, передает Kazpravda.kz

Фото: Правительство РК

Премьер-министр Республики Казахстан Олжас Бектенов принял участие в открытии международного турнира на Кубок Президента Республики Казахстан по настольному теннису.

В своем выступлении премьер-министр акцентировал внимание на развитии массового спорта и проводимой в этом направлении работе.

«Глава государства Касым-Жомарт Кемелевич Токаев уделяет особое внимание развитию массового спорта. Настольный теннис вносит значительный вклад в формирование массового спортивного движения и популяризацию здорового образа жизни», – подчеркнул Олжас Бектенов.

В Казахстане сегодня настольным теннисом систематически занимаются более 260 тыс. человек. В этом виде спорта работают свыше 10 тыс. профессиональных спортсменов и около 400 тренеров.

По всей стране действуют 20 региональных федераций, открыты 12 современных центров настольного тенниса, 30 новых отделений и 35 специализированных залов. Казахстанские спортсмены успешно выступают на международных аренах – за последние два года они завоевали 85 медалей, в том числе 31 золотую.

Среди них – участник Олимпийских игр Кирилл Герасименко, чемпион мира среди молодежи Алан Курмангалиев, победители международных турниров Зауреш Акашева и Сарвиноз Миркадирова.

В 2023 году Астана впервые приняла чемпионат Азии по настольному теннису. В 2027 году в Казахстане планируется проведение чемпионата мира.

Премьер-министр подчеркнул, что проведение турнира на Кубок Президента является важным шагом в продвижении отечественного спорта на мировом уровне и объединит сильнейших теннисистов Казахстана и зарубежных стран.

На церемонии открытия также выступил Генеральный секретарь международной федерации настольного тенниса Рауль Калин. Он положительно оценил прогресс Казахстана за годы независимости и вклад страны в развитие спорта, а также выразил благодарность Президенту Касым-Жомарту Токаеву за поддержку настольного тенниса.

Открытый Кубок Президента Республики Казахстан пройдет с 25 по 29 октября. В соревнованиях примут участие более 300 спортсменов из 14 стран, включая Казахстан. Среди игроков также представители из Южной Кореи, Китая, Венгрии, Египта, Малайзии, Ирана, Саудовской Аравии и др. государств. Участие спортсменов, входящих в топ-100 мирового рейтинга ITTF, подчеркивает международный масштаб турнира.

Турнир пройдет в четырех возрастных категориях – в личном и командном зачетах: U-11 – 2014 г.р. и младше, U-16 – 2009 г.р. и младше, Open 17+ – 2008 г.р. и старше, Team event – командный разряд.

Одним из главных событий Кубка станет шоу-матч с участием мировых звезд настольного тенниса. Вход на все дни турнира свободный.

#Правительство #настольный теннис #Олжас Бектенов #состязания

Популярное

Все
В Кокшетау открылась еще одна инновационная школа
Высокая оценка трудовых заслуг
Историческая ответственность перед будущим
Символ Нового Казахстана
Медиация – опора единства
Моя страна – мой флаг
Названы активные участники акции «Таза Қазақстан»
Капитальный подход к переработке
Голубое топливо пришло в Жетысу
Сохранить и передать следующим поколениям
Справедливая модернизация как фактор консолидации нации
На пути к «слышащему государству»
Первые победы в Бахрейне
Новые измерения суверенитета
Конституционный суд – реальный механизм защиты прав граждан
Матрица, определяющая судьбу человека
Главное – это ответственное отношение к работе
Земля – моя гордость, моя судьба
Доступность правосудия – показатель зрелости государства
Возвращение истории
Новую школу на 1 200 мест открыли в ЗКО
Сильная духом и мастерством
В ВКО выявили незаконную работу асфальто-бетонного завода
Кызылорда с размахом отмечает свой день рождения
Петропавловские теплосети готовят к передаче в муниципальную собственность
В Туркестанской области отметили Всемирный день хлопка
В Таразе продолжается обновление парка городских автобусов
В Астане состоялся показ фильма «Капитан Байтасов»
Казы и шужык в вакуумной упаковке
Семь дней отдохнут казахстанские школьники на осенних каникулах
Марат Байкамуров стал чемпионом "Қазақстан Барысы – 2025"
Продкорпорация объявила цены на зерно
Атака на Оренбургский ГПЗ: газоснабжение Казахстана не затронуто – Минэнерго
В Жамбылской области выявили свыше 500 нарушений миграционного законодательства
Министерство по чрезвычайным ситуациям Казахстана отмечает свое 30-летие
Мемориальную доску Акиму Тарази открыли в Астане
Шымкент растет и уверенно смотрит в будущее
Цены на ГСМ зафиксированы на уровне 16 октября для сетей АЗС
CNN сообщает об обсуждении в США возможности встречи Трампа и Ким Чен Ына в Южной Корее
Путь к независимости через верховенство права: 35-летие Декларации о государственном суверенитете
Пенсионерам вход бесплатный
Гвардеец завоевал «бронзу» на Кубке мира по боевому самбо
Треть урожая ушла под снег
WORLD UNIFIGHT CHAMPIONSHIP – казахстанский гвардеец снова на вершине
Гвардейцы — призёры Открытого Кубка Азии по дзюдо в Актау
Военнослужащие Нацгвардии стали призёрами Кубка мира
Где и по какой цене можно приобрести уголь в Астане
Около 500 тонн продукции привезут на столичную ярмарку из ЗКО и Костанайской области
Токаев проводил Президента Италии в аэропорту Астаны
Машины в кюветах, перебои с электроэнергией и сломанные деревья: в Костанай пришла зима
Завершена реконструкция Центрального стадиона
В Казахстане станет сложнее пользоваться банкоматами
Опасность в тарелке: в СКО зарегистрировали 19 случаев описторхоза
В Алматинской области приняли меры по факту незаконного демонтажа плотины
Пожар в столичном кафе: ремонт в пострадавших квартирах завершен на 90%
Чем может гордиться Темиртау?
В Шымкенте открыли 14 социальных павильонов
Главнокомандующий Нацгвардией провел приём граждан
Алматинская область вновь побила рекорд посещаемости
Лювак для бодрости

Читайте также

В Актобе открылся еще один спортивный комплекс
Токаев поздравил с победой на ЧМ по борьбе Шугылу Омирбек
Женская борьба: Шугыла Омирбек завоевала историческое "золо…
Астана примет первый Президентский кубок по настольному тен…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]