Бектенов поручил активизировать региональные программы доступного жилья

Правительство
116
Дана Аменова
специальный корреспондент

Также в ходе выступления Премьер-министр упомянул о важности поддержки моногородов и сел

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

На заседании Правительства Премьер-министр Олжас Бектенов акцентировал внимание госорганов на необходимости выполнения планов по вводу жилья, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Правительства 

"Поручаю Минпрому совместно с акиматами регионов обеспечить выполнение планов по вводу жилья. При этом важно уделять внимание созданию комфортной городской среды, включая строительство школ, детских садов, больниц в шаговой доступности. С опережением должно идти развитие соответствующей инженерно-коммуникационной инфраструтуры. Растут объемы строительства в крупных городах, особенно в Астане и Алматы. Однако нельзя забывать и про поддержку моногородов и сел", – подчеркнул Олжас Бектенов.

В связи с этим Минпром совместно с холдингом «Байтерек» и акиматами поручено активизировать реализацию региональных программ по обеспечению доступным жильем граждан.

