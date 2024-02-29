Бектенов поручил в кратчайшие сроки пересмотреть правила закупок «Байтерека»

Экономика, Правительство
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Наталия Буланова
выпускающий редактор

По его словам, доля отечественных товаров должна быть кардинально увеличена

Фото: пресс-служба правительства РК

Премьер-министр РК Олжас Бектенов провел заседание Совета директоров АО «Национальный управляющий холдинг «Байтерек», сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу правительства.

По итогам заслушивания отчетов глава кабмина отметил, что необходимо в кратчайшие сроки пересмотреть правила закупок «Байтерека» в сторону кардинального увеличения доли отечественных товаров.

Кроме того, предприятия, получающие государственную поддержку, должны постоянно наращивать внутристрановую ценность.

- Мы через холдинг "Байтерек" и другие наши институты развития направляем большие средства на поддержку перспективных предприятий и отраслей экономики. При этом везде красной нитью должно проходить увеличение внутристрановой ценности. Если мы оказываем предпринимателю поддержку, он должен взять на себя встречные обязательства – наладить в Казахстане производство тех товаров, которые он сейчас импортирует, повышать производительность труда и уровень заработных плат работников, привлекать в качестве субподрядчиков и поставщиков казахстанские предприятия, — сказал Олжас Бектенов.

Премьер-министр сообщил, что правительство готовит комплекс мер по повышению внутристрановой ценности и развитию отечественного производства.

#Бектенов #поручения #правила #Байтерек #холдинг #закупки

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