Бектенов поручил в кратчайшие сроки пересмотреть правила закупок «Байтерека»

Премьер-министр РК Олжас Бектенов провел заседание Совета директоров АО «Национальный управляющий холдинг «Байтерек», сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу правительства.

По итогам заслушивания отчетов глава кабмина отметил, что необходимо в кратчайшие сроки пересмотреть правила закупок «Байтерека» в сторону кардинального увеличения доли отечественных товаров.

Кроме того, предприятия, получающие государственную поддержку, должны постоянно наращивать внутристрановую ценность.

- Мы через холдинг "Байтерек" и другие наши институты развития направляем большие средства на поддержку перспективных предприятий и отраслей экономики. При этом везде красной нитью должно проходить увеличение внутристрановой ценности. Если мы оказываем предпринимателю поддержку, он должен взять на себя встречные обязательства – наладить в Казахстане производство тех товаров, которые он сейчас импортирует, повышать производительность труда и уровень заработных плат работников, привлекать в качестве субподрядчиков и поставщиков казахстанские предприятия, — сказал Олжас Бектенов.